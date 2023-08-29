الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

أسعار الحديد اليوم 30 / 8 / 2023

أسعار الحديد، فيتو
أسعار الحديد، فيتو

أسعار الحديد اليوم، تقوم فيتو بنشر أسعار الحديد حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميًّا كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

وقررت شركات حديد عز والسويس للصلب والجارحي للصلب تثبيت أسعار الحديد خلال شهر أغسطس.

أسعار الحديد، فيتو

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروقًا سعرية كبيرة وغير منضبطة لدى بعض التجار والموزعين.

Advertisements

متوسط سعر الحديد

حديد عز 32135 جنيهًا.

حديد بشاي 29000 جنيه.

حديد المراكبي 28500 جنيه.

السويس للصلب 32050 جنيهًا.

حديد المصريين 32050 جنيهًا.

حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

السويس للصلب 32050  جنيهًا.

حديد المصريين 32050 جنيهًا.

حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.

تعد صناعة  الحديد والصلب من أقدم الصناعات في مصر، وهذا لأنها من الصناعات الإستراتيجية في سوق مواد البناء، وتتميز صناعة الحديد والصلب بأهمية اقتصادية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، وتدخل فى العديد من القطاعات مثل العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية.

 

بداية صناعة الحديد والصلب 

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية ” الدلتا والأهلية والنحاس"

 

وشهدت الأفران تطويرا متلاحقا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان  والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي ( بدلا من الفحم ) وتحويلها إلى حديد أسفنجي، ولقد  اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

 

3 أنواع لشركات حديد التسليح 

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي  وأبرزها  شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الأسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج. 

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

أسعار مواد البناء بالسوق اسعار الحديد اليوم اسعار مواد البناء أسعار مواد البناء بالسوق المصري الصناعات الهندسية والمعدنية

مواد متعلقة

أسعار الحديد اليوم 28/ 8 / 2023

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

مواد البناء تكشف عن خطوة مرتقبة لتخفيض أسعار الحديد بشكل كبير

الأكثر قراءة

العالم الهولندي يرعب العالم: ترقبوا بدءا من اليوم خامس أضخم زلزال مدمر خلال 20 عاما

اللي ما يكملش في ستين داهية، حسن شاكوش يهين جمهور حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

جيهان السادات، حكاية أقوى سيدات القرن العشرين، وهذا طلبها الأخير من السيسي

موقف محرج لـ هشام عباس في حفل القلعة، وأحد الجمهور يلفت نظره (فيديو)

بداية غير مباشرة، تعليق ناري من شراقي على مفاوضات سد النهضة

أحدهما بسرعة 240 كيلومترا، إعصاران هائلان يقتربان من السواحل الأمريكية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة يحدد للرجل ما يفعله تجاه زوجته أو أخته أو ابنته المتبرجة

المزيد
الجريدة الرسمية