الأربعاء 16 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البان كيك، لفطور مميز من المطبخ الأمريكي

بان كيك، فيتو
بان كيك، فيتو

طريقة عمل البان كيك، من طرق المعجنات الغربية، والذي أصبح جزءا هاما من حياة الكثير من الاطفال، كفطور يومي، فانتشر البان كيك في المطبخ المصري بشكل كبير، والبان كيك  أشهر وجبة فطور أمريكية، والآن أصبح أيضًا أشهر وجبة فطور يطلبها الأطفال في المطبخ المصري، ولذلك تحاول كل أم أن تجيد طريقة عمل البان كيك، حتى يمكنها أن تصنعه بنفسها لأطفالها، بدلًا من البحث عنه وشراءه جاهز.

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل البان كيك الحلو والحادق.

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طريقة عمل البان كيك الحلو
 

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل البان كيك الحلو، بالكراميل والموز، أكلة لذيذة، وقيمتها الغذائية عالية، وسهلة الإعداد، لألذ فطار.

 

مقادير عمل البان كيك الحلو

كوب دقيق

بيضة

كوب لبن حليب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

باكيت فانيلا أو ملعقة صغيرة فانيلا سائلة

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم

ذرة ملح

 

خطوات عمل البان كيك الحلو

تخفق كل المكونات فى الخلاط، أو بمضرب السلك إلى أن نحصل على خليط سائل وثقيل إلى حد ما.

يفضل تصفية الخليط عبر مصفاة ناعمة؛ لنحصل على خليط سلس ولامع بدون تكتلات.

 

طريقة الطهي:

فى طاسة تيفال خاصة بالبان كيك (أو المتوفر شرط أن تكون غير قابلة للالتصاق)..

نبدأ بوضع ملء ربع كوب معياري من الخليط، ونضعه وسط المقلاة ونتركه دون تحريك، إلى أن تبدأ الفقاعات فى الظهور أعلى القطعة، بعد دقيقة على نار متوسطة، ونقلبه الناحية الأخرى دقيقة أخرى.

تكرر العملية إلى أن ينتهى الخليط، ونبدأ فى وضع مالذ وطاب من فاكهة مشكلة وعسل أبيض.

ممكن عسل وزبدة
طريقة عمل البان كيك الحادق
وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل البان كيك الحادق الصحي بالبروكلي.

 

مكونات عمل البان كيك الحادق

البان كيك الحادق

كوب بروكلى مسلوق على البخار ومقطع قطع صغيرة

حبة فلفل رومى أحمر مسلوقة على البخار ومقطعة قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة زبادى

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

كوب حليب

بيضة

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2ملعقة كبيرة زيت زيتون(او دوار الشمس)

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود.

 

خطوات تحضير البان كيك الحادق

 

نحضر بولة عميقة ونضع فيها البروكلى والفلفلة الحمراء المسلوقين على البخار، بعد تقطيعهم قطع صغيرة.

نضيف عليهم كوب الحليب و2 ملعقة الزبادى وعصير الليمون ونخلط.

فى بولة أخرى ننخل الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح، ونضيفه لخليط الخضروات مع رشة الفلفل، والبيضة، ونخلط المكونات معا جيدا.

نضع 2ملعقة زيت الزيتوت ونقلب، ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع فيها قليل من زيت الزيتون (او دوار الشمس)، وترفع على نار متوسطة حتى تسخن قليلا.

نضع القليل من الخليط فى المقلاة ويترك دقائق حتى يصبح من أسفل ذهبى اللون، ثم يقلب على الوجة الأخر.

يرفع بان كيك البروكلى ويوضع فى طبق، ونكرر العملية حتى ننتهى من الخليط.

يقدم البان كيك ساخنا
 

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