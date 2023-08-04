طريقة عمل الكب كيك بمكونات بسيطة واقتصادية

طريقة عمل الكب كيك، الكب كيك من الحلوى اللذيذة التى يفضلها الكبار دائما لمظهرها المميز، كما أنها تقدم بنكهات واشكال مختلفة.

وطريقة عمل الكب كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج خطوات كثيرة، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكب كيك.

مكونات عمل الكب كيك:-

كوب ونصف دقيق

3 بيضات

نصف كوب لبن

نصف كوب زبد

كيس فانيليا

كوب ونصف سكر

ملعقة ونصف بيكينج بودر

ربع كوب كاكاو

طريقة عمل الكب كيك:-

نشغل الفرن ونتركه يسخن لحين تحضير الكيك حيث يجب عند إدخال الكيك الفرن لينضج أن يكون الفرن ساخن من البداية.

ثم نحضر المكونات جميعها بالمقادير التى ذكرناها بشرط أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.

ثم نحضر صينية الكب كيك ونضع عليها ورق الكب كيك وهو لا يحتاج إلى مادة دهنية فالكيك لا يلتصق به.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على لون فاتح للبيض.

ثم نضيف اللبن للبيض ونضرب جيدا حتى يتجانسوا معا.

بعدها نضيف الزبد والكاكاو ونستمر فى الخفق حتى يتجانسوا معا.

طريقة عمل الكب كيك، فيتو

ثم نضيف السكر تدريجيا حيث نضيف كوب ونضرب جيدا بالخلاط الكهربائي، ثم نضيف النصف كوب الآخر ونستمر في الخفق.

ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق، ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نصب عليهم خليط البيض والكاكاو الموجود بالخلاط، تدريجيا مع التقليب.

ونقلب سريعا وتدريجيا حتى نحصل على قوام متجانس خالى من أى تكتلات.

ونقلب سريعا وتدريجيا حتى نحصل على قوام متجانس خالى من أى تكتلات. ونقلب جيدا فى اتجاه واحد، ثم نصب الخليط في قوالب الكب كيك مع مراعاة وضع العجين لمنتصف الورق فقط وليس اكثر حتى لا تخرج الكيك منه عند النضج.

ثم ندخل الكب كيك الفرن الساخن ونتركه لمدة 35 دقيقة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا قبل هذه المدة حتى لا تهبط الكيك، وتظل هشة ومميزة.

ثم نخرج الكب كيك بعدها ونقوم بعمل اختبار النضج لها، حيث ندهل السكين بالمنتصف إذا خرج نظيف فهذا يعنى أن الكيك جاهز للتقديم، أما إذا كان ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنه مازال يحتاج وقت إضافى فى الفرن حوالى 5 دقائق.

وبعد تمام نضج الكيك نخرجه من الفرن ونتركه يبرد تماما، ثم نزينه حسب الرغبة ونقدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.