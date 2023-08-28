مطار طرابلس يكشف حقيقة مغادرة نجلاء المنقوش إلى تركيا

نفى جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس الإثنين، أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية في الحكومة "الموقوفة عن العمل" الأحد، إلى تركيا بعد الإعلان عن لقائها مؤخرًا نظيرها الإسرائيلي.



حقيقة نقل الوزيرة نجلاء المنقوش إلى تركيا

تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن طائرة من نوع فالكون تم تتبعها على تطبيق فلايت رادار قد تكون نقلت مساء أمس الأحد الوزيرة نجلاء المنقوش إلى تركيا بعد إذن بمغادرتها من طرابلس منحه جهاز الأمن الداخلي.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" أن المنقوش غادرت العاصمة الليبية إلى إسطنبول على متن طائرة حكومية.



ونفى جهاز الأمن الداخلي في بيان "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، والتي لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".

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إدارج وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر

وأضاف جهاز الأمن الداخلي الليبي، أنه قام "بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات".



وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي في روما، الأسبوع الماضي.



وقالت حكومة الدبيبة في بيان نُشر على فيسبوك مساء الأحد، إنها قررت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء أسوشيتد برس، أن وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش أطلعت الدبيبة على مباحثاتها مع نظيرها الإسرائيلي فور وصولها لطرابلس.





الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للمنقوش للقاء كوهين

وقالت أسوشيتد برس، إن الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الانضمام لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفة أنه بحث مع مدير المخابرات الأمريكية مسار السلام مع إسرائيل يناير الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام ليبية، نقلا عن مصدر حكومي بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وذكرت رويترز أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الديبية قرر إقالة وزيرة الخارجية على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي.

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي.

وقال كوهين إنه ناقش أهمية الحفاظ على تراث الطائفة اليهودية في ليبيا، بما في ذلك تجديد المعابد والمقابر.

وتناولت المحادثات أيضا المساعدات الإسرائيلية المحتملة في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، بحسب الخارجية الإسرائيلية.

وسعت الخارجية الليبية إلى التقليل من أهمية الاجتماع ووصفته بأنه "اجتماع عفوي وغير رسمي خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

وقالت في بيان إن لقاء نجلاء المنقوش مع كوهين لم يتضمن "أي محادثات أو اتفاقات أو مشاورات".

وأثار الإعلان عن اجتماع الأحد احتجاجات متفرقة في طرابلس وبلدات أخرى في غرب ليبيا.

واقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية للتنديد بالاجتماع، بينما هاجم آخرون وأحرقوا مقر إقامة رئيس الوزراء في طرابلس، بحسب تقارير محلية.

