الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قومي المرأة ينظم اجتماعا لـ 114 سيدة من الرائدات بالسويس

قومي المرأة ينظم
قومي المرأة ينظم اجتماع لـ 114 سيدة من الرائدات بالسويس،فيتو

عقد  المجلس القومي للمرأة اليوم أول اجتماع بمحافظة السويس لعدد ١١٤ من  الرائدات المقرر مشاركتهن  بالحملة، بهدف تعريفهن بأهداف الحملة ورسائلها الأساسية التي تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك في ضوء حملة طرق  الأبواب " بلدي أمانةً" التي ينفذها المجلس بمختلف  محافظات الجمهورية.

 

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شارك في الإجتماع كل من الأستاذة غادة حمدى عبد الله حسن  مقرر مناوب فرع السويس، وكل من هالة محمد السباعي وعبير عبد الجليل الظاهر  عضوات الفرع، كما شارك في الاجتماع الدكتورة هويدا حسين  مدير تنظيم الأسرة بالسويس وايزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، وداليا حمدي مدير عام شئون الفروع بالمجلس.

 

وأشارت الأستاذة إيزيس محمود إلى أنه تعقد على هامش حملة طرق الأبواب مجموعة من الأنشطة مثل "أمسيات الأسرة المصرية" التي تعد تجمعا لكل الأسرة في سرادقات كبيرة، تعرض رسائل الحملة باستخدام العروض الفنية والفنون التراثية التي تتميز بها المحافظة وعروض الأراجوز والعرائس والتنورة والأغاني الوطنية، هذا إلى جانب "مطبخ المصرية " كوحدة إنتاجية تتدرب فيها السيدات على إدارة المطابخ الكبرى واستعدادات الولائم والحفلات تمهيدا لتشجعيهن على استخدام مهارات الطبخ في إنشاء مشروع صغير مدر للربح. 

المجلس القومى للمرأة، فيتو 

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣،  وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

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مايا مرسي: مبادرة تحويشة نتاج تعاون القومي للمرأة مع البنك المركزي منذ 2017

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مايا مرسي: الحركة الدبلوماسية الجديدة تساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى محافظة السويس الأستاذة ايزيس محمود الرائدات

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