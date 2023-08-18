مايا مرسي: مبادرة تحويشة نتاج تعاون القومي للمرأة مع البنك المركزي منذ 2017

استعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تفاصيل مبادرة تحويشة لتحقيق الشمول المالى للمرأة، والذى يعد من أهم المبادرات التي ينفذها المجلس لتحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن تحويشة أو مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي يعنى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتحيه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة، موضحة أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، حيث تم إدماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن الهدف من " تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وتابعت: ما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطه بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول إلى مصر الرقمية.

بالأرقام نجاحات تحويشة

واستعرضت رئيسة المجلس وبالأرقام نجاحات تحويشة فيما يلى:

- ما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطه بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول إلى مصر الرقمية.

بالأرقام نجحت تحويشة في:

١- التواصل مع أكثر من 800 ألف (سيدة وقيادة طبيعية) بالقرى من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الإدخار الرقمية.

٢- والوصول إلى حوالي 550 قرية.. بـ١٤ محافظة.

٣- توفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات.



٤-تدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

٥-و تدريب أكثر من 57 ألف سيدة خارج المجموعات بإجمالي يزيد عن 128 ألف سيدة على التثقيف المالي.



٦- تدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن تحويشة تضم حتى الآن أكثر من 233 ألف سيدة من القري بالمحافظات بما يقرب من 12 ألف مجموعة ادخارية، موضحة أنه تم البدء في الإدخار مع مجموعة تجريبية من خلال تطبيق تحويشة وجارى البدء مع باقي المجموعات للادخار والإقراض وإقامة مشروعات خضراء صغيرة.

وفيما يتعلق بالتوعية برسائل المشروع وأهدافه بشكل مبسط فقد تم تصميم شخصيات (عرائس) رشيدة وفصيلة، تشارك في فعاليات المجلس وفي الأمسيات الثقافية بقرى المحافظات من خلال عروض مسرحية.

وتم تنظيم "تحدي تجديف نهر النيل" مع أبطال التجديف على مدار ٣٠ يوم من محافظة أسوان لمدينة رأس البر لمسافة ١٢٠٠ كم، وتم توعية السيدات بمعنى الادخار والالتزام الاسبوعي والتفضيل ما بين الاحتياجات والرغبات وتحديد الأولويات.

المحاكاة البنكية لتوعية السيدات

وبهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، تم تنظيم "تحويشة فى بنك" او المحاكاة البنكية، لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة مبسطة، كما تم توعيتهم بخدمات المجلس بالاعتماد على الميسرات الماليات، ونجح نموذج المحاكاة في الوصول الى أكثر من 110 آلاف مستفيد/ة بالمحاكاة وأنشطة المجلس وخدمات البنوك في ٧ محافظات.

واختتمت رئيسة المجلس: مجهود كبير لم يكن يتحقق دون شراكات وتنسيق وتعاون مثمر فكل الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات-مصر، وفريق البنك المركزي والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الزراعي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك الكويتي الوطني، وبنك الاسكان والتعمير، وشكر لفريق عمل المجلس القومي للمرأة في كل الإدارات، الحلم مستمر والعمل مستمر.