مايا مرسي: الحركة الدبلوماسية الجديدة تساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى جميع السفيرات اللاتي تم اعتمادهن في الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام ٢٠٢٣.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتمثيل المرأة في الحركة الدبلوماسية الجديدة والتي سوف تساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسي المصري، وقدمت خالص الشكر والتقدير الى السفير سامح شكري وزير الخارجية لحرصه على دعم تمكين المرأة تنفيذا لنهج القيادة السياسية المصرية.

Advertisements

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التهاني إلى السفيرة ندى دراز عضوة المجلس لاعتمادها قنصل مصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة، وعبرت عن خالص تمنياتها لها ولجميع السفيرات بالحركة الدبلوماسية الجديدة بدوام النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام ٢٠٢٣ شهدت تعيين السفيرة ابتسام رخا سفيرا لمصر لدى كازخستان، والسفيرة ريهام خليل سفيرا لمصر لدى المنامة، والسفيرة عبير علم الدين سفيرا لمصر لدى موريشيوس، والسفيرة مي خليل سفيرا لمصر لدى برازيليا، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرا لمصر لدى بوروندي، والسفيرة هبة سيدهم قنصل عام مصر لدى ريو دي جانيرو، السفيرة رجاء الوكيل سفيرا لمصر لدى بنين، والسفيرة نرمين الظواهري سفيرا لمصر لدى كيجالي، والسفيرة هالة يوسف سفيرا لمصر لدى بانجوك، السفيرة نيفين الحسيني سفيرا لمصر لدى أنجولا.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت في افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها".

الدكتورة مايا مرسي، فيتو

وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية هي تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات، علاوة على أدوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها.

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.