الأحد 27 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

سيروم الشوفان والشاي الأخضر لبشرة ناعمة كالأطفال

بشرة ناعمة، فيتو
بشرة ناعمة، فيتو

السيروم من مستحضرات العناية بالبشرة المهمة للحفاظ على نضارة البشرة وإشراقتها والحفاظ على شبابها، لذا تواظب بعض الفتيات على استخدام.

والسيروم يباع بأنواع عديدة ولكن معظمه غالى الثمن ما يجعل الفتيات تتغاضى عنه، ولكن خبراء التجميل سهلوا طرق تحضير السيروم فى المنزل بطرق طبيعية وغير مكلفة.

سيروم طبيعي يجعل بشرتك مثل بشرة الأطفال 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل سيروم طبيعي للبشرة بالشوفان والشاى الأخضر.

المكونات:-

ملعقة كبيرة شوفان

ملعقة شاى أخضر

كوب ماء

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الطريقة:-

  • ننقع الشوفان والشاى الأخضر فى الماء حتى يتغير لون الماء.
  • ثم نصفى الخليط ونأخذ الماء الناتج ونضعه في زجاج بخاخ، ونحفظه بالفريزر صلاحيته أسبوع.
  • ثم نستخدمه يوميا على البشرة مرة صباحا ومرة مساء حيث نرشه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها.
  • هذا السيروم يجدد خلايا البشرة ويعزز من جمال البشرة ونضارتها ويحارب التجاعيد والخطوط ويقلل فرص ظهور التجاعيد بالبشرة، ويفتح البشرة ويجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال.

 

اتبعى روتين العناية بالبشرة حفاظا على جمالها

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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أعشاب طبيعية، لحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة

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فواكه تحتاجها بشرتك لترطيبها وتخليصها من مشاكلها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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بشرة ناعمة كالأطفال بشرة ناعمة روتين العناية بالبشرة العناية بالبشرة السيروم سيروم طبيعي لبشرة ناعمة

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