أعراض الفشل الكلوي، يظهر بشكل مفاجئ ويجب الحذر من أسبابه

أعراض الفشل الكلوي، الفشل الكلوي من الأمراض المزمنة التى أصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى بين الشباب وكبار السن لأسباب عديدة.

وأعراض الفشل الكلوي، عديدة ولكن للأسف تظهر بشكل مفاجئ وليس له علاج، لذا يجب الفحص الدوري على صحة الكلى.

الفشل الكلوي

ويقول الدكتور أشرف هنداوى استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن الفشل الكلوي يعنى أن الكلى توقفت عن عملها وغير قادرة على تنقية السموم من الجسم وطردها عن طريقة البول، ما يسبب فى ارتفاع نسبة الكرياتينين والبولينا والبوتاسيوم فى الدم، ما يشكل مخاطر عديدة على الصحة.

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وأضاف هنداوي، إن الفشل الكلوي ليست له أعراض أو مؤشرات بل تظهر الأعراض بشكل مفاجيء وحينها لا يفيد أي علاج حيث إن المريض يحتاج فقط وقتها الغسيل الكلوي 3 مرات اسبوعيا للتخلص من السموم بالجسم وتنظيم مستوى الكرياتنين والبولينا والبوتاسيوم فى الدم، ما يساعد المريض على التعايش مع المرض.

أعراض الفشل الكلوي، فيتو

أعراض الفشل الكلوي

وتابع أن من أعراض الفشل الكلوي:-

التشوش.

الحكة.

الشعور بالتعب والإجهاد.

ضيق التنفس.

صعوبات بالنوم

احتباس البول أو قلة كمية البول.

تورم الوجه والساقين.

القيء والغثيان.

فقدان الشهية.

عدم التركيز.

متى تظهر أعراض الفشل الكلوي

وأوضح الدكتور أشرف هنداوى، أن هذه الأعراض لا تظهر فى البداية بل تظهر بشكل حاد ومفاجئ، وحينها يجب المواظبة مع طبيب مختص لتنظيم مواعيد الغسيل الكلوي، كما يلتزم المريض بنظام غذائى محدد وكذلك تحديد كمية مياه الشرب التى يتناولها حتى لا تتراكم السموم بالجسم ما يهدد صحة المريض.

علاج الفشل الكلوي

وعن علاج الفشل الكلوي، أكد استشارى الكلى، أن الفشل الكلوي ليس له علاج سوى زراعة الكلى وهى تجبر المريض أيضا على المتابعة مع الطبيب وتناول الطعام والشراب بالكميات التى يسمح بها الطبيب، ويعتبر الغسيل الكلوي هو العلاج الوحيد حتى الآن ليستطيع المريض التعايش مع المرض وتجنب الإصابة بالسرطان وتليف الكلى.

أسباب الفشل الكلوي وطرق الوقاية منه

وقال الدكتور أشرف، إنه يعتبر مرض السكرى والضغط من أشهر أسباب الإصابة بالفشل الكلوى، لذا على أصحاب الأمراض المزمنة الاهتمام بضبط مستوى السكر والضغط بالدم، والالتزام بمواعيد الدواء لتجنب أى اضطرابات بمستوى الضغط والسكر مايؤثر بالسلب على على صحة الكلى، لذا يجب الحذر.

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