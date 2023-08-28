مرض السنط التناسلي، 7 أعراض للإصابة وطرق العلاج والوقاية

مرض السنط التناسلي، أو مرض الثآليل الجلدية مرض جلدي ترجع الإصابة به إلى فيروس الورم الحليمي البشري ويحدث فيه نمو صغير للجلد ويتطور حول الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج بحسب Medical health news.

والسبب الرئيسي لمرض فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وسبب شائع للثآليل التناسلية.

أعراض الإصابة بمرض السنط التناسلي

وتتكون الثآليل بشكل منفصل أو في مجموعات، قد تكون صغيرة، بحجم 5 ملم أو أقل، على الرغم من أنها تتطور في بعض الأحيان إلى كتل كبيرة، كما أن تلك الثآليل تكون بلون الجلد أو أغمق إلى حد ما.

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وتشمل أهم أعراض الإصابة بمرض السنط التناسلي:

1-ظهور الثأليل التناسلية على الجلد

2-الأغشية المخاطية في منطقة الأعضاء التناسلية أو الشرج.

3-عند الذكور، تظهر السنط التناسلية على القضيب، وكيس الصفن، والشرج.

4-في الإناث، تظهر السنط على السطح الداخلي للمهبل وعنق الرحم والشرج.

5-تسبب الحكة

6-تغير لون الجلد، أو عدم الراحة

7-قد تسبب نزيف.

السنط التناسلي

عدوى فيروس الورم الحليمي البشري

لا تسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري دائمًا أعراضًا وبعض الأشخاص يصابون بالعدوى دون ظهور الثآليلk لهذا السبب، قد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس الورم الحليمي البشري.

معظم حالات العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري تكون غير سرطانية. ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن تسبب العدوى المصاحبة لفيروس الورم الحليمي البشري سرطانات الرأس والرقبة.

طرق العلاج:

يمكن للعلاجات إزالة الثآليل التناسلية، لكنها قد تعودـ ويجب على الأشخاص عدم تطبيق العلاجات المصممة لإزالة الثآليل الموجودة على اليدين أو القدمين على الأعضاء التناسلية.

طرق علاج مرض السنط التناسلي

تشمل طرق علاج مرض السنط التناسلي:

1- الأدوية الموضعية: يقوم المريض بوضع كريم أو سائل مباشرة على الثآليل لعدة أيام كل أسبوع لعدة أسابيع.

2-العلاج بالتبريد: يقوم الطبيب بتطبيق النيتروجين السائل على المنطقة، مما يتسبب في ظهور بثور حول الثآليل، والتي تسقط في النهاية بعد عدة جلسات.

3-الكي الكهربائي: بعد إعطاء مخدر موضعي

4-العلاج بالليزر من خلال استخدام شعاع مكثف من الضوء.

5-الجراحة

قد تسبب الأدوية ألم وتهيج في الجلد لبضعة أيام، ويمكن أن تساعد أدوية تخفيف الألم المتاحة دون وصفة طبية، وقد يستغرق العلاج أسابيع أو أشهرولكن بالنسبة لبعض الأشخاص فإن المرض قد يعود من جديد

مرض السنط التناسلي

وحذر الأطباء من استخدام الصابون أو الكريمات أو المستحضرات التي قد تهيج الجلد علي مناطق ظهور السنط التناسلي

طرق الوقاية من مرض السنط التناسلي

1-يمكن استخدام وسائل حماية من الأمراض التناسلية من خلال استخدام الواقي الذكري خلال العلاقة الجنسية

2-الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

أسباب الإصابة بمرض السنط التناسلي

يمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري أو ينقلها من خلال الاتصال الجنسي

تشخيص الإصابة بمرض السنط التناسلي

ويتم تشخيص الإصابة بمرض السنط التناسلي من خلال الفحص الطبي للأعضاء التناسلية أو حالات نادرة، قد يأخذ الطبيب عينة صغيرة من الجلد، ويمكن أن يساعد الفحص بالمنظار لعنق الرحم والمهبل أو مسحة عنق الرحم الأطباء في تشخيص مرض السنط التناسلي.