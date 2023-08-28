الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

مركز شباب الحبيل بالأقصر يستقبل حملة "أنت أقوى من المخدرات"

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

استقبل مركز شباب الحبيل التابع لإدارة شباب البياضية  الحملة التوعوية "أنت أقوى من المخدرات" والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر.
تقدم مسئولو الحملة  بتوعية الموظفين وأعضاء مركز الشباب بأهداف الحملة والمتمثلة في دعوة المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

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وأوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية، وذلك تحت إشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والأستاذ محمد حمدان مدير ادارة شباب البياضية وفرق عمل مركز شباب الحبيل بالبياضية.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر. 

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عواقب تعاطي المخدرات، يمكن أن تشمل عواقب معاقرة المخدرات في، الاعتماد على المخدرات، بعض المراهقين الذين يسيئون استخدام الأدوية أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب تعاطي المواد المخدرة فيما بعد، وضعف القدرة على اتخاذ القرارات. يرتبط تعاطي المخدرات في سن المراهقة بسوء التقدير في التفاعلات الاجتماعية والشخصية.


وأيضا من مخاطر تعاطي المخدرات، اضطرابات الصحة العقلية،لأن تعاطي المخدرات يمكن أن يعقّد أو يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق، وتؤثر القيادة تحت تأثير أي نوع من المخدرات على كفاءة مهارات القيادة. وتُعرض السائق والركاب وغيرهم من مرتادي الطرق للخطر
ومن الممكن أن يؤدي تعاطي المواد المخدرة إلى ضعف التحصيل الدراسي أو عدم الانتظام في الحضور وتدني مستوى الخبرات المكتسبة في المدرسة.

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