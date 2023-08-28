الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني

جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الإثنين، سير عملية امتحانات الدور الثانى للعام الجامعى 2022 /2023، بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

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وشدد الدكتور عادل زين الدين، على حرص إدارة الجامعة، على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة، لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية لطلاب الجامعة، حفاظا على أداء الطلاب أثناء العملية الامتحانية.

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وأجرى رئيس الجامعة، حديثا وديا مع مجموعة من الطلبة للاطمئنان على نماذج الأسئلة داخل الورقة الامتحانية والتعرف على احتياجاتهم والمعوقات التي قد تواجههم، موجها بتوفير كافة الأمور اللوجستية للطلبة، لضمان سير الامتحانات بانسيابية عالية، متمنيا للطلاب دوام التوفيق والنجاح.

 

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جامعة طيبة طيبة فيتو جامعة طيبة التكنولوجية امتحانات الدور الثاني

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