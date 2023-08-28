الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

حماية الطفل بالأقصر تقيم ندوةعن مخاطر التواصل الاجتماعي بمركز شباب القباحي

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالتعاون مع وحدة حماية الطفل بالأقصر ندوة توعوية عن الإيجابيات والسلبيات والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي بمركز شباب القباحي الغربي، تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير مديريةالشباب والرياضة بالأقصر بحضور  نجوي ابراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر والشيخ مدحت عبدالستار الواعظ الاول بالأزهر الشريف،  والقس رويس عبدالملاك راعي كنيسة الطود.

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وتضمنت الندوة توضيح الاستغلال الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وزيادة نشر المعرفة عن طريق وسائل التواصل، وكذلك حث الشباب علي التدريب علي التقنيات الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الندوة ايضا  مخاطر الافراط في استخدام المواقع وعدم اهدار الوقت في مجرد التصفح في تلك المواقع التي تمثل تهديدا للفرد والمجتمع وتوضيح دور الاسرة في مراقبة ابنائهم والحفاظ عليهم من المواقع السلبية، 
وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب وعمر حرزالله  مدير إدارة شباب الأقصر  وفريق عمل مركز شباب القباحي الغرب

وفي سياث متصل لدور تمكين الشباب بالأقصر نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر معرض المنتجات اليدوية والحرفية بمركز شباب البعيرات بالقرنة.

حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ( إدارة تمكين الشباب ) معرض المنتجات  الحرفية واليدوية   ( منتجات حرفية ويدوية وجلود وإكسسوارات واركت زجاج مرسوم  )،  بمركز شباب البعيرات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء

حيث شارك في المعرض ٤٠ مشارك وتم عرض منتجاتهم من أعضاء مراكز الشباب والحرفجية من محافظة الاقصر، وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب  وحضور  جيهان عبداللطيف مديرإدارة تمكين الشباب  و احمد فراج مدير ادارة شباب القرنة وو ولاء محمود عبدالرحيم من إدارة تمكين الشباب. 

 

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