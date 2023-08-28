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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

المالية تشكل وحدة ضرائب لمحاسبة أصحاب سيارات الأجرة والنقل الخفيف

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 185 (تابع)، الصادر في 23 أغسطس 2023، قرار وزارة المالية رقم 371 لسنة 2023، بشأن تشكيل منطقة ضرائب بالقاهرة لمحاسبة أصحاب ملفات السيارات الأجرة والنقل الخفيف.


ونصت المادة الأولي في قرار وزارة المالية على " تشكل بمصلحة الضرائب المصرية ) الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة ثان (وحدة تختص بمحاسبة أصحاب ملفات السيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى (5) طن، والتى تدخل ضمن الاختصاص الجغرافى للمأموريات التابعة للمنطقة. ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية. 


جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.

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وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977، بإعادة تنظيم وزارة المالية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات في مصلحة واحدة تسمى مصلحة الضرائب المصرية؛ وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية. 

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