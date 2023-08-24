الخميس 24 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد رقم 186 بجريدة الوقائع المصرية

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 186، الصادر في 24 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخطط التفصيلي للجزء غير المنمى بمساحة 27.46 فدان من قطعة الأرض الكائنة بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مركز العلمين مطروح بالساحل الشمالي الغربي، والمخصصة من محافظة مطروح لشركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري (ش.م.م)، والصادر لها عقد مقابل التحسين، لإقامة مشروع (منشآت عقارية ٥٠ ٪ منشآت سياحية ٥٠%.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠٢٣، بنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكـشوف المرفقـة بـالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالمنوفية، والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذً ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٢٧ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار مشروع تنفيـذ المطـالع والمنـازل للكباري ومدقات لخدمة المواطنين بمحور التعمير، طريق شـبين الكـوم / طمـلاى بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

-قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٣، بإنهاء موسم توريد القمح المحلى ٢٠٢٣ على أن يتم إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارًا من نهاية عمل الموافق الإثنين يوم 21/8/2023.

-قرار محافظة الدقهلية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخططات التفصيلية لعدد (۲ ) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة السنبلاوين طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لتلك القري وهى: ١ -قرية (مبارك) التابعة للوحدة المحلية بقرية برهمتوش. 

۲ -قرية (السلام) التابعة للوحدة المحلية بقرية طنبول الكبرى.

-قرار محافظة الدقهلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢3، باعتماد المخططات التفصيلية لـ(٩) قرى تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة السنبلاوين طبقا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لتلك القري وهى: ١ -قرية (أبو قراميط) التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو قراميط.

 ٢ -قرية (السرسي - الرمزية) التابعة للوحدة المحلية بقرية المقاطعة.

 ٣ -قرية ( الفتح - شبرا سندي - منشاة رضا) التابعة للوحـدة المحليـة بقريـة شبرا سندي. 

٤ -قرية (برقين) التابعة للوحدة المحلية بقرية برقين. 

٥ -قرية (الوحدة العربية) التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر غنام. 

٦ -قرية (طماي الزهايرة) التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت غريطة.

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- محافظة كفر الشيخ رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠٢3، باعتماد تعديل بـالمخطط التفـصيلى المعتمـد لقريـة دمـرو، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو، مركز سيدى سالم، بتعديل شارع بعرض ٤متر بناءً على المعاملة رقم (١١٥٦٢٣٠١٠٢٨٤٢ ) 

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