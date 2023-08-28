قرار صندوق مصر السيادي بزيادة رأسماله ليصل 12.5 مليار جنيه

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 189، الصادر في 28 أغسطس 2023، قرار صندوق مصر السيادى رقم (8/3/10/4/2023) بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونصت المادة الأولى لقرار صندوق مصر السيادي على زيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية فى حدود رأس المال المرخص به بحصة عينية متمثلة فى قيمة الأصول المدرجة فـى الجـدول، وذلك اعتبارًا من تاريخ استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى للاسـتثمار والتنمية النقدى فى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ على النحو التالى:

- أرض ومبنى مجمع التحرير، 12.832 متر مربع، بقيمة ١,٣٤٨,٩١٠,٩٠٢ جنيه.

- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية (المبنى القديم)، بمساحة 4.60 فدان تعادل ١٩,٣٤٩,٨٨متر مربع، بقيمة ٧٢٨,٠٠١,٤٠٠ جنيه.

- وأرض الحزب الوطنى المنقضي بجوار المتحف المصرى، بمساحة 3.95 فدان تعادل ١٦,٦١٢,٦٨ متر مربع، بقيمة ٣,٩٨٢,٨٥٣,٣٨٥ جنيه.

- وأرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة ٢٥,٥٥٣,٩٨٢٦٥ متر مربع، وبقيمة ١٦٩,٣٢٤,٩٧٠ جنيه.

- وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة 679.843 متر مربع، وبقيمة 1.284.711.550 جنيه. ليصل الإجمالي بقيمة ٧,٥١٣,٨٠٢,٢٠٧ جنيه.

ليصبح رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادى للاسـتثمار والتنميـة بعـد الزيادة مبلغًا وقدره 12.513.802.207 جنيه، مسدد بالكامل.

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