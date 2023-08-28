التفاصيل الكاملة عن عقار الإسماعيلية المنكوب، استخراج 3 جثث من أسفل الأنقاض واستمرار البحث عن آخرين، والنيابة تعاين (فيديو وصور)

استيقظت منطقة المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين على واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، انهار فجأة بسبب قدم العقار الذى يرجع عمره إلى أكثر من 40 عاما.

أقوال الشهود العيان

وقال شهود عيان من أهالى المنطقة إنهم سمعوا صوتا يشبه صوت الانفجار، حيث خرج العشرات من الجيران ليتفاجئوا بانهيار العقار.

جانب من الحادث، فيتو

وأضافت إحدى شهود العيان: إن القاطنين في العقار هم أسرة قادمة من الصعيد لزيارة أحد أقاربهم، والقيام بالكشف على نجلهم الصغير بسبب معاناته من أحد الأمراض، ولفت أحد شهود العيان إلى أن المنزل صادر له قرار ترميم من الحي بسبب قدمه.

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وذكرت المهندسة سماح فهمي موظفة في الحي أنها قامت منذ الصباح الباكر بتوزيع العمال على مواقعهم ، ضمن أعمال تطوير المحطة الجديدة، ولكنها فوجئت بميل العقار المكون من 3 طوابق وانهيار جزئي فيه، حيث قامت على الفور بإخطار الحي للعمل على عمليات الإنقاذ.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

وأضافت إنها رأت طفلا في شرفة العقار حيث حاولت نصيحته بالخروج من المنزل، ولكن العقار كان بدأ في الانهيار ولم يتم غير نجدة شخصين خرج أحدهما سليما والآخر مصابا.

وكان قد قام عدد من أعضاء النيابة الإدارية في محافظة الإسماعيلية، بمعاينة موقع حادث عقار الإسماعيلية المنهار الواقع في المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من استخراج جثماني شخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار، ليبلغ عدد ضحايا الحادث 3 وفيات من بينهم طفل ، بالإضافة إلى إصابة شخص ونجاة آخر.





جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

أسماء المتوفي والمصابين

وقالت مصادر إن الحادث أسفر الحادث عن وفاة أيمن علي اسماعيل محمد، واصابة محمد سعيد عبدالمقصود المصاب، والناجي الوحيد أحمد الركابي.

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.

أنباء عن مصرع مواطن

وقالت مصادر إن انهيار العقار أدى إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين اخرين تحت انقاد العقار والذى يكون من عدة طوابق.

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون من الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرصت قوات الأمن في الإسماعيلية كرديونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، المواطنين من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.



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