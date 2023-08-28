الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة المنصورة تناقش دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ

جامعة المنصورة الجديدة،
جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

تناقش كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة  بمؤتمرها السنوى دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ في ضوء رؤية مصر المستقبلية 2030". 

وتنظم كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر بعنوان  "دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ في ضوء رؤية مصر المستقبلية 2030". 

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ويقام المؤتمر في الفترة من 17-20 سبتمبر 2023 برعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة  الدكتور مها العشماوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر مقررا  المؤتمر  الدكتور صبري الخضري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  الدكتور محمد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويناقش المؤتمر تأثير المتغيرات المناخي على معدل انتشار الأمراض الوبائية، الرؤي المستقبلية للأمن الغذائى فى ظل الصراعات الدولية، الاستخدام الأمثل لنواتج التعليم والبحث العلمى فى حل المشكلات والاستدامة، الاتجاهات التشخيصية الحديثة لأمراض الحيوان والدواجن والأسماك، الهندسة الوراثية ودورها فى الحد من أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، صحة الأغذية والأمراض المشتركة.

ويتضمن البرنامج العلمى كلا من المحاضرات الرئيسية وعرض الأبحاث كما سيقدم علماء دوليين محاضرات رئيسية حول الموضوعات الهامة فى مجال الطب البيطرى.

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البحث العلمي الأزمات العالمية التعليم والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي لدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

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