جامعة الفيوم تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية برعاية الشباب، نظمت اليوم الاثنين، ندوة حول أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

تعاون الطلاب

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن محاضرات الندوة دارت حول أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية ودورها في تنمية عقول الشباب وفتح آفاقهم وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات الضرورية، وضرورة التعاون بين الطلاب لنشر الوعى اللازم لمواجهة الإدمان، ومساعدة زملائهم الآخرين خاصة الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام.

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أضرار الإدمان

كما تناولت الندوة، أضرار الإدمان وتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث تؤثر المخدرات على المجتمع من خلال إفساد الشباب وتثبيط همتهم ووعيهم وسلب عقولهم وتوجيههم نحو ارتكاب الجريمة، وتم عرض لأنواع المخدرات الطبيعية والصناعية وأسباب الإدمان؛ التي تتمثل في ظروف التنشئة الاجتماعية والأصدقاء وضعف الإرادة.

الإدمان والحالة الاقتصادية

كما تناولت الندوة، الآثار السلبية للإدمان والمخدرات على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل كبير، وتم على هامش الندوة تم تكريم طلاب من أجل مصر لدورهم الكبير في الأنشطة الطلابية خلال الفترة الماضية.

مجلس شئون التعليم والطلب

يذكر أن رئيس جامعة الفيوم، شهد اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، الذي ناقش قرار المجلس الأعلى للجامعات، بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيص عدد من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) الحاصلين على شهاداتهم هذا العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بالكليات المعنية بقبول هذه الفئة من الطلاب " الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات" على أن يترك الأمر لكل جامعة طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

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