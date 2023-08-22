الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

قانون العلاج الطبيعي، أفعال تؤدي لوقف أطباء العلاج الطبيعي عن العمل بالقانون

العلاج الطبيعى،فيتو
العلاج الطبيعى،فيتو

 قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، وضع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، عدة ضوابط يلتزم بها الأطباء قبل ممارسة المهنة، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للوقف حال مخالفة أحكام القانون.
 

حلف اليمين شرط ممارسة المهنة 

نص قانون  تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدي مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.
 

Advertisements

وعلى من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
 

شروط الحصول على ترخيص  المزاولة 

وطبقا  قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، فإنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
_ بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
_ بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
_ دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.


عقوبات مُخالفي العلاج الطبيعي

يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
١ - الإنذار.
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى التقرير الطبي عقوبة المخالفين الأطباء شروط ممارسة مهنة العلاج الطبيعى

مواد متعلقة

لذوي القدرات الخاصة، طريقة العلاج مجانا في مراكز العلاج الطبيعي بالتضامن الاجتماعي

التزامات أخصائي العلاج الطبيعي حال ظهور أعراض جديدة على المريض

4 شروط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

موقف العلاج الطبيعي من علاج الألم بالأعشاب والوصفات الشعبية

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

5 توصيات مهمة من الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

الصحة تعلن اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد EG.5 في مصر

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

أسعار برامج عمرة 2023، السياحة تلجأ لحيلة السقف المفتوح لخفض أسعار الرحلات

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

المزيد
الجريدة الرسمية