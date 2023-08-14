الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

كفر الشيخ الأعلى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية

تنسيق الجامعات 2023,
تنسيق الجامعات 2023, فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجامعات المصرية، موضحا أنها جاءت كالتالي:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجامعات المصرية

علاج طبيعي كفر الشيخ       372 

علاج طبيعي بورسعيد      371.5      

علاج طبيعي بنها              371

علاج طبيعي جنوب الوادي   371

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس         370

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علاج طبيعي القاهرة           370

علاج طبيعي بني سويف   369.5

تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

و أعلن الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار  80.73%.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان   90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة  89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي  90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.

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