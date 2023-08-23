الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

«سارة ياسر» ابنة الاثني عشر عاما.. أصغر محفظة لـ القرآن الكريم في المنيا (فيديو وصور)

سارة أصغر محفظة قرآن
سارة أصغر محفظة قرآن المنيا، فيتو

داخل إحدى قرى عروس صعيد مصر، جسدت فتاة لم تتجاوز الاثني عشر عامًا نموذجًا يحتذى به، كـ أصغر مُحفظة قرآن الكريم في المنيا، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ للهِ أهلين من النَّاسِ قالوا من هم يا رسولَ اللهِ قال أهلُ القرآنِ هم أهلُ اللهِ وخاصَّتُه»، فما بالك بمنزلة من حفظ القرآن وحفظه.

عائلة سارة أصغر محفظة قرآن في المنيا، فيتو 

أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا يليق بعظيم قدرته، على توفيقه طيلة فترة حفظي للقرآن الكريم، ولم يكن هذا فحسب فقد وفقني الله لأكون ضمن المُحفظين له أيضًا، وأتمنى أن أكون في أعلى المراتب في هذا الطريق.. هذا ما تحدثت به ابنه الاثني عشر عامًا «سارة ياسر عبد الحكم»، خلال الحوار التي أجرته بوابة فيتو من داخل منزلها.

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وتابعت: أنهيت هذا العام من المرحلة الابتدائية وما هي إلا بضعة أشهر وألتحق بالمرحلة الإعدادية.

أسرة سارة أصغر محفظة قرآن في المنيا، فيتو 

في هذا الإطار تحدثت والدة الطالبة سارة، خلال حوارها مع موقع فيتو، أن طبيعة الأسرة بالكامل مداومة على حفظ القرآن الكريم، فأنا من حفظة القرآن الكريم كاملًا ووالدتها وأعمامها جميعهم من حفظه كتابه الكريم، مضيفة أن أفضل سن للحفظ هو سن الطفولة حيث يستطيع الطفل الحفظ بسهولة، ومن الله على ابنتنا سارة بحفظ  كتاب الله كاملا وهي في سن العاشرة من عمرها.

سارة أصغر محفظة قرآن في المنيا، فيتو 

لافتة: لذلك قررنا أن نبدأ معها في حفظ القرآن الكريم وهي في سن 4 سنوات في فترة الحضانة، خاصة والأسرة وأنا منهم من حفظة كتاب الله الكريم.

سارة أصغر محفظة قرآن في المنيا، فيتو 

وعلى جانب آخر، يقول "ياسر عبد الحكم"، والد الطالبة سارة، قررنا أن نستكمل المسيرة مع الطفلة ومواصلة رحلة حفظ القرآن الكريم، وتم إلحاقها بمكتب تحفيظ القرآن الكريم، وواظبت على الحفظ في المكتب والمراجعة في المنزل معي ومع والدتها، استكمل حديثه لـ فيتو قائلًا: أن جميع أفراد الأسرة من حفظه القرآن الكريم ووالدتها تعمل معلمه قرآن فى إحدى مدارس تحفيظ القرآن.

سارة أصغر محفظة قرآن في المنيا، فيتو 

ويضيف، أصررت على سحب استمارة من رعاية الحفظة وأصررت على دخولها الامتحان التأهيلي بين 3000 دارس ونجحت بفضل الله واجتازت الاختبارات وأصبحت من أصغر محفظي القرآن الكريم علمًا بأن اختبارتها جاءت في نفسي توقيت الاختبارات المدرسية.

أحمد لطفي شقيق والد أصغر محفظة قرآن في المنيا، فيتو 

وأنهى الحديث، شقيق والدتها أحمد لطفي، قائلًا: إن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويُعلي منزلته ودرجته في الجنة؛ فيكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة، ويتعدى نفعه لغيره في الدنيا والآخرة، ويكون له عظيم الأثر في حياته وبعد مماته، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام».

 

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