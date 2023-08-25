الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

سقوط شخصين في بيارة مزرعة بالإسماعيلية

الاسعاف، فيتو
الاسعاف، فيتو

أصيب شخصين جراء وسقوطهما في إحدى بيارات المياه بإحدى مزارع البطاطس الواقعة، بوصلة سرابيوم ما بين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس.  

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إخطار بإصابة شخصين 

تلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطار يفيد بسقوط شخصين بإحدى بيارات المزارع الواقعة بوصلة سرابيوم ما بين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس.  

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انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

الدفع بسيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، حيث رفض احد المصابين النقل فيما تم نقل الآخر إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.   

أسماء المصابين وحالتهما الصحية 

وتبين أن المصابين هما كل من إبراهيم عبده متولى، السن 37، من مدينة أبوصوير مصاب  بسحجات وكدمات بالجسم، وحازم جمال توفيق عبدالراضي السن  26 عاما من أبوصوير  مصاب بكدمة بالصدر مع صعوبة بالتنفس مع كدمات في مختلف أنحاء الجسم.  

متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة. 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالإضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان في حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له. 

دعوة عامة 

ودعت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال إن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة  لكى تقوم بتوصيلها إلى ذوي المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.    

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إصابة شخصين جراء سقوطهما ببيارة الاسماعيلية بالاسماعيلية الشبكة الوطنية الإسعاف وصلة سرابيوم مزرعة طريق الاسماعيلية الصحراوي السويس

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