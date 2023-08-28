الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط تاجر جمع كمية من السلع التموينية المدعمة والمهربة داخل مخزن بأسيوط

ضبط تاجر  تجمع كمية
ضبط تاجر  تجمع كمية كبيرة من السلع التموينية المدعمة

 تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط – له معلومات جنائية) بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمهربة وذلك داخل مخزن ملحق بالمحل الخاص به بدائرة المركز. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (4 طن و760 كيلو سكر تموينى مدعم - 2460 زجاجة زيت "تموينى مدعم" - 880 كيلو مكرونة "تموينى مدعم" - 128 كيلو عدس "تموينى مدعم" - 440 كيلو دقيق "تموينى مدعم" - 174 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

Advertisements

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

تجديد حبس عاطل قتل صديقه في الشروق

هيئة الدواء: ضبط أدوية مخالفة بـ2 مليون جنيه بحملات تفتيش على الأسواق

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما العمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة ومنع تهربها والتأكد من إستفادة المواطنين منها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية سكر تمويني مدعم قطاع الأمن العام مركز شرطة الفتح مديرية أمن اسيوط وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، إسماعيلية الصحراوي وكوبري القبة ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة حيازة والاتجار في المواد المخدرة بالجيزة والمنوفية

ضبط 6 تشكيلات عصابية و360 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

حملات تفتيشية على العقارات والكافيهات تحرر 26176 قضية سرقة تيار كهربائي

أخبار الحوادث اليوم، قصة جريمة أسرية فى طنطا.. النص الكامل لاعترافات المتهمة بقتل والدتها فى البدرشين.. إحالة أوراق عاطلين للمفتي بتهمة قتل سيدة وسرقتها

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة

حبس 40 متهما بتهم حيازة مخدرات وأسلحة في 3 محافظات

حبس 4 أشخاص بتهمة السطو المسلح على شقة أجنبي فى الهرم

الأكثر قراءة

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

رسالة أحمد سليمان لـ حسن موسى بعد قرار تعيين البناني بالزمالك

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

تصل لـ 3600 جنيه، أسعار علب حلوى مولد النبي 2023 وأسباب ارتفاعها

التعليم العالي: تخفيض 25% على تذاكر الطيران للطلاب الوافدين من الخارج

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسرع 4 لاعبين في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية