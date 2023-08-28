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رياضة

برشلونة يتخذ خطوة لربط موهبته بعقد جديد

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعي لتحصين أحد لاعبيه الواعدين بعقد جديد خلال الموسم الحالي. 

وينتهي عقد فيرمين لوبيز، الذي بات لاعبا في الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم في صيف 2024، لذا يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد في يناير المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأ برشلونة المفاوضات مع فيرمين لوبيز لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد".

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وأضاف: "اللاعب المولود في عام 2003 يحظى بإعجاب كبير داخل النادي منذ فترة الإعداد للموسم الحالي".

كان فيرمين لوبيز تألق في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في الولايات المتحدة، وأحرز هدفا رائعا أمام ريال مدريد، كما شارك مؤخرا أمام فياريال في الليجا.

برشلونة يهزم فياريال

فاز فريق برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت في  الجولة الثالثة من الليجا  وأقيمت  على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.

وتقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 12 وعزز النتيجة الهولندي دي يونج في الدقيقة 15 وعاد فياريال في النتيجة متعادلين في الشوط الأول بهدفين عن طريق فويث في الدقيقة 26 وسورليت في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني عاد فياريال لخطف الهدف الثالث عن طريق باينا في الدقيقة 53 حتي تعادل الإسباني فيران توريس لصالح البلوجرانا في الدقيقة 69 وخطف ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 71 ليخطف البرسا 3 نقاط ثمينة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

تشكيل برشلونة  أمام فياريال
حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ماركوس الونسو، كريستينسن، سيرجي روبرتو  ، جول كوندي.

في خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، روميرو، دي يونج

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي. 

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