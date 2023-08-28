لاعب بايرن ميونخ السابق يسخر من برشلونة في وجود ديمبلي ومبابي

برشلونة، انتشر مقطع فيديو للثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، ولوكاس هيرنانديز من تدريبات باريس سان جيرمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدث خلاله سخرية على نادي برشلونة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فيديو نشرته قناة نادي باريس سان جيرمان، أن صوت لوكاس هيرنانديز قد سمع وهو يصف برشلونة بالفريق السيئ، عندما دخل في حديث يجمع مبابي وديمبلي.

وبدأت القصة حين طلب كيليان مبابي من ديمبلي الغناء، قائلا:ً "أنت قادم من برشلونة، فلماذا لا تغني؟"، ليدخل على الخط لوكاس مندهشًا وساخرًا ويقول: "كيف يمكن لفريق سيئ مثل برشلونة أن يعلمك الغناء".

Advertisements

وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية الواقعة وأكدت أن صاحب السؤال ووصف البارسا بالمقرف هو لوكاس هيرنانديز، لكن الواقعة حدثت وسط حالة صمت من ديمبلي.

هيرنانديز شارك في 3 مباريات مع بايرن ميونخ ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا أشهرها الفوز 8-2 في نسخة 2020 حيث صنع وقتها الهدف الثامن لفيليبي كوتينيو، ثم سجل الهدف الأول في انتصار العملاق البافاري 2-0 في دور المجموعات على البارسا بالموسم الماضي.

وانضم عثمان ديمبلي في الصيف الحالي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، بعد 6 سنوات داخل أسوار ملعب "كامب نو".

كما انضم لوكاس هيرنانديز مدافع منتخب فرنسا، من بايرن ميونخ لباريس، نظير 50 مليون يورو أيضًا، بينما بقي كيليان مبابي مع البي إس جي بعد تعثر رحيله عن النادي قبل عام من نهاية عقده.

وعلى صعيد آخر اصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تألقه ومعدله التهديفي البارز تحت قيادة المدرب الجديد، لويس إنريكي.

ورفع كيليان رصيده إلى 3 أهداف في الليج وان، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل مع تولوز (1-1) في الجولة الماضية.

وسلطت شبكة أوبتا الضوء على إنجاز رقمي جديد، لقائد منتخب فرنسا في مسيرته مع الفريق الباريسي.

ارتفاع مساهمة كيليان مبابي

وذكرت أنه بهذين الهدفين، ارتفعت مساهمة كيليان مبابي إلى 301 هدف مع سان جيرمان في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وأوضحت أن مبابي سجل 215 هدفا، إضافة إلى 86 تمريرة حاسمة في 7 مواسم بالقميص الباريسي.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وينتهي تعاقد النجم الباريسي في 30 يونيو، ولم يحسم قراره النهائي بعد في ظل تكهنات باتفاقه على الانتقال إلى ريال مدريد مجانا بعد عام.

وفاز فريق باريس سان جيرمان على فريق لانس في المباراة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

وخطف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الاول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية.

وسجل مبابي هدفين في شباك لانس، في الدقيقتين 52 و90 ليساهم في فوز فريقه بثلاثية لهدف.

وأحرز هدف لانس الوحيد جيلافوجوي في الدقيقة 5+90.