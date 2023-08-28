الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حياة كريمة تنظم زيارة ميدانية لخريجي برنامج ڤاليو بالقليوبية

مؤسسة حياة كريمة.فيتو
مؤسسة حياة كريمة.فيتو

في إطار اهتمامها ورعايتها للشباب من أجل إبراز دور العمل التطوعي وأهميته للفرد وتأثيره على المجتمع ككل، نظمت مؤسسة "حياة كريمة" زيارة ميدانية لخريجي برنامج ڤاليو التدريبي للشباب، وذلك في قرية الأحراز  التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بهدف تعريفهم على المشروعات القومية وخاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وما يتم فيها على أرض الواقع.

تضمنت الجولة الميدانية زيارة عددِ من المشروعات الخدمية والبنية التحتية وهي (مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز الطبي والمدرسة)، علاوة على تعريفهم بنسب الإنجاز التي حققتها المشروعات والعائد منها على أهالي القرية.

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الجدير بالذكر أن برنامج ڤاليو  "Value "هو برنامج تدريبي أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يخدم طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات، ويستمر لمدة خمسة أيام، ثلاثة أيام منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريبات وزيارات ميدانية.

ويسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة، كما يستهدف رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي "حياة كريمة"، والخدمات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى "حياة كريمة"، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفي النهاية يتم اختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي وتطبيقها بالفعل في قرى "حياة كريمة" ويكون ذلك بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم.

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