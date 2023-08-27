الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 13 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الليمون في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأحد 27 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا،  كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، كيلو البصل من 13.5 إلى 17.5 جنيه، الكوسة من سعر 7 إلى 11 جنيهًا.

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وبلغ سعر خس باذنجان رومي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات، كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 22 إلى 30 جنيهًا.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر  كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، خيار بلدي من 8 إلى 11 جنيهًا،  البامية من 24 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 13 جنيهًا، البطاطا سعر من 4 إلى 6.5 جنيه، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 19 إلى 23 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 23 إلى 27 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 19 إلى 23 جنيهًا، زيتون تفاحي من 24 إلى 30 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 19 إلى 23 جنيهًا.

وتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 13جنيها، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا،  نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 140 إلى 150 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 27-8-2023 في الدقهلية

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أسعار الخضراوات اليوم السبت 26-8-2023 في الدقهلية

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