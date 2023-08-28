فوائد العدس الأصفر، الأفضل لمرضى السكري والنباتيين

فوائد العدس الاصفر، متعددة، ويمكنه أن يمد الجسم بالعديد من المغذيات التي يحتاجها، لما يحتوي عليه العدس الاصفر من مضادات أكسدة قوية، وفيتامينات هامة ومعادن، يمكنها أن تعالج العديد من الأمراض، وتحمي الجسم أيضا من العديد من المشاكل الصحية.

فوائد العدس الاصفر

العدس الاصفر

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد العدس الاصفر، عديدة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

مليئة بالبوليفينول

البوليفينول عبارة عن مركبات نشطة تحارب العوامل الضارة في الجسم، بدءًا من الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع وحتى أمراض القلب والسرطان. يعد العدس الاصفر مصدرًا مهمًا للحصول على مادة البوليفينول، كما أنه يحتوي على نسبة أكبر من البقوليات الأخرى، مثل البسلة الخضراء والحمص، وقد تم ربطه بفوائد صحية طويلة الأمد، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من مرض السكري، والبكتيريا، والفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والوقاية من الكلى، والسرطان، ومكافحة السمنة.

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نسبة عالية من البروتين

بشرى سارة للنباتيين، كوب واحد من العدس يحتوي على 18 جرامًا على الأقل من البروتين، في حين أنه يجب عليك أن تأكل علبة كاملة من الحمص للحصول على هذا القدر من العناصر الغذائية.

توازن جيد بين البروتين والكربوهيدرات

العدس الأصفر ليس غنيًا بالبروتين فحسب، بل يحتوي أيضًا على توازن جيد بين البروتين والكربوهيدرات. وهذا يعني أنه مهما كانت الوجبة التي تدمج فيها العدس، فإنك تحصل على مصدر اثنين في واحد، بروتين وكربوهيدرات

ويعد العدس الافضل للنباتيين: كوب واحد من العدس يحتوي على 18 جرامًا على الأقل من البروتين. يجب عليك أن تأكل علبة كاملة من الحمص للحصول على هذا القدر من العناصر الغذائية. (نصيحة احترافية: اهدف إلى الحصول على ما بين 50 إلى 75 جرامًا يوميًا).

مصدر جيد للحديد

يحتوي كوب واحد من العدس أيضًا على 6.5 ملليجرام من الحديد، وهو حوالي ثلث ما تحتاجه طوال اليوم. الحديد مهم للحفاظ على ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. إذا لم تحصل على ما يكفي، فإن تدفق الدم يتباطأ.

مليئ بالألياف

فوائد الألياف، للجسم عديدة، خاصة فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي والحفاظ على الوزن الصحي أيضا، فيحتوي كوب واحد من العدس الأصفر على 10 جرامات على الأقل.

غني بالمغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن غذائي أساسي يحتاجه جسمك لمختلف الوظائف الفسيولوجية، فيعمل على صيانة الخلايا وإصلاحها، وإنتاج الطاقة، وتخليق البروتينات والأحماض النووية.

مصدر لفيتامين ب6

يحتوي كوب واحد من العدس المطبوخ على حوالي 33% من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين ب6. يحتاج الجسم إلى هذا الفيتامين المهم القابل للذوبان في الماء لتصنيع الأحماض الأمينية، وتكوين خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى دعم الوظيفة الإدراكية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون له تأثير إيجابي على مزاجك من خلال المساعدة في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

فوائد العدس الاصفر

يحمي قلبك

من فوائد العدس الاصفر، أنه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام، حيث أن له تأثيرات إيجابية على العديد من عوامل الخطر، فيساعد العدس أيضًا على خفض ضغط الدم.

علاوة على ذلك، قد تكون البروتينات الموجودة في العدس قادرة على منع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين I، والذي يؤدي عادةً إلى انقباض الأوعية الدموية وبالتالي زيادة ضغط الدم.

حماية ضد الأمراض المزمنة

من فوائد العدس الاصفر، أن تناوله بانتظام يعزز الصحة الجيدة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.

قد يكون للمركبات النباتية (البوليفينول) الموجودة في العدس تأثيرات قوية بشكل خاص.

كما أن العدس الاصفر قد يحسن مستويات الكوليسترول لدى مرضى السكري. كما أن المعدل البطيء الذي يؤثر به العدس على مستويات السكر في الدم (بمعنى أن العدس يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض) قد يساعدك أيضًا على تجنب مرض السكري أو إدارته.