إحالة المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما تسلمت النيابة إجراءات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية

البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.

Advertisements

وكشفت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة في عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير جهاز "لاب توب" - طابعة - ماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات - ماكينة لصناعة الأختام "وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى"- مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.