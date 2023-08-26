السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم عاطل، في مايو من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش»، بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى بحيازة وإحراز سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

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إحالة المتهم بالإتجار في المخدرات للمحاكمة

وكان قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.