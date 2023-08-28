قرار من النيابة بشأن 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في حلوان، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وأدوات التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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