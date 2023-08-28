تجديد حبس المتهم بقتل بائع خضروات في كرداسة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل بائع خضار بمنطقة كرداسة بإطلاق النار عليه بسبب ازعاجه 15 يومًا.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشريح الجثة، بتوقيع الصفة التشريحية عليها لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

اعترافات المتهم بقتل بائع خضار بكرداسة

اعترف المتهم بقتل بائع خضار في كرداسة أمام جهات التحقيق أنه شعر بالإزعاج من البائع لتواجده أمام منزله لبيع الخضراوات، وطلب منه الانصراف من المكان.

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وأضاف المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وخلال الاشتباك، أطلق عليه النار، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا تشاجر المتهم مع المجني عليه، وإطلاق النار عليه، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت البداية بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.