الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل فكهاني علي يد عاطل بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

انتقلت نيابة الجيزة إلي مسرح جريمة قتل فكهاني على يد عاطل أطلق الرصاص عليه، لوقوفه المتكرر أمام منزله بمنطقة كرداسة، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

 

وطالبت النيابة العامة بالجيزة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

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مقتل فكهانى فى كرداسة 

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول فكهانى، مصاب بطلق ناري في الصدر، وتوفى أثناء إسعافه.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل مصاب بكدمات متفرقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من طبنجة تجاه المجني عليه أودت بحياته، وذلك بسبب وقوفه أمام مسكن المجني عليه.

 

وكشفت التحريات أن المتهم طلب من البائع عدة مرات عدم الوقوف أمام مسكنه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله  وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وأُلقي رجال المباحث القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

 

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