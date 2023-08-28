الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة اليوم

أكد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة اليوم، لأن البلاد ستتأثر بـ مرتفع جوي، ينتج عنه ارتفاع حرارة الجو.

ماهي حالة الطقس اليوم؟

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34، ولكن بسبب الرطوبة العالية سيشعر المواطن بأن درجة الحرارة أعلى من المعلن عنها، وتصل لـ 38 درجة.

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واشارت إلى أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق شمال الدلتا وشمال الوجه البحري، ولكن تلك الأمطار لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

وحذرت قائدي السيارات من الشبورة التي تظهر في الصباح الباكر، مطالبة الجميع بالسير بـ سرعات منخفضة، وان هذا الأسبوع سيكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة، وسيؤدي بالضرورة إلي تكوين شبورة في الصباح.

واضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من الأسبوع المقبل انخفاضات في درجات الحرارة، ولكن هذا الأسبوع درجات الحرارة ستظل مرتفعة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: 38

بنها: الصغرى 24 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 34

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 30

سيوة: المحسوسة: 32

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 37

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

الإسماعيلية: المحسوسة: 37

السويس: الصغرى 23 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 36

الفيوم: المحسوسة: 38

بني سويف الصغرى 23 والعظمى 36

بني سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

أسيوط: المحسوسة: 40

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة:44