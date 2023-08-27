الأرصاد الجوية تكشف عن زيادة معدلات الأمطار والسيول الفترة المقبلة بسبب ظاهرة النينو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة علي مدار الأسبوع الجاري.

منخفض الهند الموسمي

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نتأثر بمرتفع جوي يحبس الرطوبة ويؤدي إلي ارتفاع درجات، كما أن امتداد منخفض الهند الموسمي يتسبب في ارتفاع الحرارة بشكل كبير.

Advertisements



أجواء شديدة الحرارة

ولفتت إلي سيطرة أجواء شديدة الحرارة علي المناطق الجنوبية وتكون حارة رطبة علي المناطق الشمالية خلال أيام الأسبوع الجاري.



تأثيرات ظاهرة النينو

وأكدت: أن ظاهرة النينو من المتوقع أن تؤثر علي طقس البلاد حتى صيف العام المقبل، مع زيادة معدلات الأمطار والسيول في فصل الخريف وتطرف مناخي وعنف ظواهر جوية في فصل الشتاء.



وأشارت إلي أن ظاهرة النينو مستمرة حتى 12 شهرًا.

حالة الطقس غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة



كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.



طقس القاهرة الكبرى



ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 35

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 36

6 أكتوبر: 38

بنها: الصغرى 24 والعظمى 35

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 34

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 30

سيوة: المحسوسة: 32

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 37

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

الإسماعيلية: المحسوسة: 39

السويس: الصغرى 23 والعظمى 36

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 39

بني سويف الصغرى 23 والعظمى 38

بني سويف: المحسوسة: 40

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40

أسيوط: المحسوسة: 42

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 42

سوهاج: المحسوسة: 43

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

الأقصر: المحسوسة: 46

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 45

أسوان: المحسوسة:46