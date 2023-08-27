الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد زيت الزيتون للبشرة، لترطيب البشرة والتئام الجروح

زيت الزيتون وفوائده
زيت الزيتون وفوائده للبشرة، فيتو

فوائد زيت الزيتون للبشرة، عديدة وهامة، على الرغم من أن الكثيرات يجهلن أهميته للبشرة، ويربطن بين زيت الزيتون والعناية بالشعر فقط، في حين أن فوائد زيت الزيتون للبشرة لابد من الاستفادة منها، وتعلم طريقة استخدام زيت الزيتون للبشرة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

فوائد زيت الزيتون للبشرة

وأكدت خبيرة التجميل الهندية ارميشا، أن زيت الزيتون مرطبًا ممتازًا للبشرة، خاصة عند استخدامه على البشرة الرطبة، عندما تكون المسام مفتوحة، ومن فوائد زيت الزيتون للبشرة، أنه الأفضل للبشرة الجافة.

Advertisements

التئام الجروح
من فوائد زيت الزيتون للبشرة، أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، فيحتوي زيت الزيتون على الترايتيربين أحد مضادات الالتهابات التي تساعد في التئام الجروح عن طريق المساعدة في إنتاج الكولاجين، وتقليل طول الفترة الزمنية لإغلاق الجرح. وأظهرت الدراسات أن زيت الزيتون يساعد على شفاء الجلد بعد حروق الشمس.

يغذي البشرة بالفيتامينات
يحتوي زيت الزيتون على العديد من المغذيات والفيتامينات التي تحتاجها البشرة، فيحتوي زيت الزيتون على فيتامينات A وD وK، بالإضافة إلى فيتامين E.

خصائص مضادة للأكسدة
يعتبر زيت الزيتون أيضًا أحد مضادات الأكسدة، لذلك قد يساعد في منع أو عكس الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان. يحتوي على تركيز عالٍ جدًا من عنصر يسمى السكوالين مقارنة بالأنواع الأخرى من الدهون والزيوت. السكوالين هو ما يمنح زيت الزيتون دفعة إضافية من مضادات الأكسدة.

ترطيب البشرة ومحاربة البكتيريا
إذا كنت عرضة لحب الشباب، فإن استخدام الصابون المصنوع من زيت الزيتون قد يساعد على تقليل حب الشباب عن طريق قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. ومن المعروف أيضًا أن زيت الزيتون يرطب بشرتك.

كيفية استخدام زيت الزيتون للبشرة

إذا اخترت استخدام زيت الزيتون مباشرة على بشرتك، فيفضل وضعه في غضون ثلاث دقائق من الخروج من الحمام ليلًا (أي ليس قبل التعرض لأشعة الشمس أبدًا). وتأكدي من تدليك بضع قطرات فوق مرطبك المعتاد للحفاظ على الترطيب، بدلًا من وضعه على وجه جاف مباشرة.

جففي الجلد بالتربيت [بعد الاستحمام] ثم ضعي عدة قطرات من زيت الزيتون على الجلد، ويفضل أن يكون ذلك في وقت النوم، وفقط على البشرة غير المعرضة لحب الشباب (مثل اليدين والساعدين والساقين). بالإضافة إلى ذلك، تأكدي من اختيار صنف عضوي بكر.

الآثار الجانبية لزيت الزيتون على الجلد

زيت الزيتون للبشرة

على الرغم من أن زيت الزيتون قد يحتوي على بعض خصائص الترطيب الرائعة، إلا أنه يمكن أن يكون بمثابة كابوس لأي شخص يتعامل مع حب الشباب. 
يمكن أن يكون زيت الزيتون أحد أسوأ المنتجات التي يمكن تطبيقها على بشرتك، لأنه يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب الشديد.

وعلى الرغم من أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في علاج حروق الشمس، إلا أنك بالتأكيد لا تريد استخدامه أثناء تعرضك لأشعة الشمس. فوضع زيت الزيتون في الصباح دون حماية من الشمس سواء من خلال ملابس طويلة الأكمام أو واقي من الشمس، فهو سيسبب حروق الشمس واحتمال تلف الجلد.

فوائد زيت الزيتون للصحة، يحمي من السرطان والسكتات الدماغية

فوائد زيت الزيتون، للصحة والبشرة والشعر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد زيت الزيتون للبشرة زيت الزيتون لعلاج الجروح زيت الزيتون لترطيب البشرة زيت الزيتون للبشرة الجافة استخدام زيت الزيتون للبشرة زيت الزيتون للبشرة زيت الزيتون للبشرة المجهدة

مواد متعلقة

فوائد زيت جوز الهند للوجه، بديلا لكريمات العين ومزيل للمكياج

فوائد زيت الأرجان لترطيب البشرة والشعر

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية