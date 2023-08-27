فوائد زيت الزيتون للبشرة، لترطيب البشرة والتئام الجروح

فوائد زيت الزيتون للبشرة، عديدة وهامة، على الرغم من أن الكثيرات يجهلن أهميته للبشرة، ويربطن بين زيت الزيتون والعناية بالشعر فقط، في حين أن فوائد زيت الزيتون للبشرة لابد من الاستفادة منها، وتعلم طريقة استخدام زيت الزيتون للبشرة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

فوائد زيت الزيتون للبشرة

وأكدت خبيرة التجميل الهندية ارميشا، أن زيت الزيتون مرطبًا ممتازًا للبشرة، خاصة عند استخدامه على البشرة الرطبة، عندما تكون المسام مفتوحة، ومن فوائد زيت الزيتون للبشرة، أنه الأفضل للبشرة الجافة.

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التئام الجروح

من فوائد زيت الزيتون للبشرة، أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، فيحتوي زيت الزيتون على الترايتيربين أحد مضادات الالتهابات التي تساعد في التئام الجروح عن طريق المساعدة في إنتاج الكولاجين، وتقليل طول الفترة الزمنية لإغلاق الجرح. وأظهرت الدراسات أن زيت الزيتون يساعد على شفاء الجلد بعد حروق الشمس.

يغذي البشرة بالفيتامينات

يحتوي زيت الزيتون على العديد من المغذيات والفيتامينات التي تحتاجها البشرة، فيحتوي زيت الزيتون على فيتامينات A وD وK، بالإضافة إلى فيتامين E.

خصائص مضادة للأكسدة

يعتبر زيت الزيتون أيضًا أحد مضادات الأكسدة، لذلك قد يساعد في منع أو عكس الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان. يحتوي على تركيز عالٍ جدًا من عنصر يسمى السكوالين مقارنة بالأنواع الأخرى من الدهون والزيوت. السكوالين هو ما يمنح زيت الزيتون دفعة إضافية من مضادات الأكسدة.

ترطيب البشرة ومحاربة البكتيريا

إذا كنت عرضة لحب الشباب، فإن استخدام الصابون المصنوع من زيت الزيتون قد يساعد على تقليل حب الشباب عن طريق قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. ومن المعروف أيضًا أن زيت الزيتون يرطب بشرتك.

كيفية استخدام زيت الزيتون للبشرة

إذا اخترت استخدام زيت الزيتون مباشرة على بشرتك، فيفضل وضعه في غضون ثلاث دقائق من الخروج من الحمام ليلًا (أي ليس قبل التعرض لأشعة الشمس أبدًا). وتأكدي من تدليك بضع قطرات فوق مرطبك المعتاد للحفاظ على الترطيب، بدلًا من وضعه على وجه جاف مباشرة.

جففي الجلد بالتربيت [بعد الاستحمام] ثم ضعي عدة قطرات من زيت الزيتون على الجلد، ويفضل أن يكون ذلك في وقت النوم، وفقط على البشرة غير المعرضة لحب الشباب (مثل اليدين والساعدين والساقين). بالإضافة إلى ذلك، تأكدي من اختيار صنف عضوي بكر.

الآثار الجانبية لزيت الزيتون على الجلد

زيت الزيتون للبشرة

على الرغم من أن زيت الزيتون قد يحتوي على بعض خصائص الترطيب الرائعة، إلا أنه يمكن أن يكون بمثابة كابوس لأي شخص يتعامل مع حب الشباب.

يمكن أن يكون زيت الزيتون أحد أسوأ المنتجات التي يمكن تطبيقها على بشرتك، لأنه يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب الشديد.

وعلى الرغم من أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في علاج حروق الشمس، إلا أنك بالتأكيد لا تريد استخدامه أثناء تعرضك لأشعة الشمس. فوضع زيت الزيتون في الصباح دون حماية من الشمس سواء من خلال ملابس طويلة الأكمام أو واقي من الشمس، فهو سيسبب حروق الشمس واحتمال تلف الجلد.