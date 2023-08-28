آخرهم سفاح الجيزة، أبرز السفاحين في السينما والتليفزيون

مسلسل سفاح الجيزة، برز مسلسل سفاح الجيزة، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، وتصدر محركات البحث بسبب أنه مستوحى من قصة حقيقية عن قصة سفاح الجيزة الذي أثارت قصته جدلًا واسعًا أثناء محاكمته.

والمسلسل يقدم قصة القاتل المتسلسل قذافي فراج عبد العاطي، المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" وهو شخص أقدم على قتل أربعة أشخاص وهم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار وذلك خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ وقام بإخفاء جثامين الضحايا داخل مقبرة أعدها هو لذلك الغرض.

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ولم يكن مسلسل سفاح الجيزة هو السفاح الوحيد الذي تم تقديم قصته في السينما والتليفزيون، فهناك عدد من السفاحين الذين تم تقديم قصة إجرامهم على الشاشات أبرزهم:

ريا وسكينة

يعتبر الثنائي “ريا وسكينة” من أبرز السفاحين الذين تم تناول قصة إجرامهم على الشاشات، وريا وسكينة سفاحين من نوع خاص فقد استهدفن السيدات في الإسكندرية بالخطف ثم القتل بهدف الاستيلاء على مجوهراتهن، وتحولت قصة ريا وسكينة إلى أكثر من عمل فني على أكثر من وسيط وحظيت بشهرة كبيرة في مصر والوطن العربي.

سفاح المهندسين

سفاح المهندسين يدعى أحمد حلمي المسيري، واشتهر باسم سفاح المهندسين، ومن أشهر جرائمه أنه قام باقتحام شقة بالمهندسين لسرقتها ولكن الأمر تطور ليقتل الخادمة وصاحب الشقة وزوجته، وقبض عليه عام 1994، وتم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم في نفس العام، ولقد كانت قصته ملهمة لصناع فيلم السفاح الذي قدمه هاني سلامة.

فيلم السفاح من ﺇﺧﺮاﺝ سعد هنداوي وﺗﺄﻟﻴﻒ خالد عكاشة وسيناريو وحوار خالد الصاوي، ومن بطولة هاني سلامة وخالد الصاوي وأشرف مصيلحي ونيكول سابا ونبيل الحلفاوي.

السفاح محمود سليمان

يبرز فيلم اللص والكلاب قصة مجرم سفاح ظهر في أوائل الستينيات وصاغها الأديب نجيب محفوظ في رواية اللص والكلاب، وتم تحويله إلى فيلم من إخراج كمال الشيخ عام 1962، وكان من بطولة شكري سرحان، شادية، عدلي كاسب، فاخر فاخر، سلوى محمود، كمال الشناوي، وزين العشماوي، نظيم شعراوى، والسفاح محمود أمين سليمان الذي شغل الرأي العام لعدة شهور في عام 1960 قد خرج عن القانون لينتقم من زوجته السابقة ومحاميه لأنهما خاناه وانتهكا شرفه وحرماه من ماله وطفلته فارتكب العديد من الجرائم في حق الشرطة وبعض أفراد المجتمع.