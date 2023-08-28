يحتاج الشعر الجاف للعناية الفائقة لحمايته من التقصف والتلف والتساقط والهيشان وكل هذه المشكلات تؤثر على مظهر الشعر بشكل سلبى.

وتهتم الفتيات بالعناية بترطيب الشعر الجاف لحمايته من أي مشكلات والحفاظ على مظهر لامع وصحي خالٍ من أي عيوب.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف.

المكونات:-

2 ملعقة لبن رائب

2 ملعقة كركديه مطحون

ملعقة جل صبار

الطريقة:-

-نحضر المكونات ونضعها فى بولة عميقة ونخلطها معا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

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-نفرد الخليط على الشعر جيدا، ونتركه لمدة 20 دقيقة.

-ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

-نكرر الخليط مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

خليط الصبار والكركديه لترطيب الشعر الجاف، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.