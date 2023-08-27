الأحد 27 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتغذية الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس

تغذية الشعر، فيتو
تغذية الشعر، فيتو

العناية بفروة الرأس مطلوبة للحفاظ على تغذية الشعر وصحته ولمعانه، وتجنب ظهور أى فطريات تظهر بفروة الرأس ما يؤثر على الشعر.

والعناية بفروة الرأس لا تأتى من خلال تنظيفها وتدليكها فقط، بل من خلال الوصفات الطبيعية التى تقاوم أى التهاب بها وتقوم بتنشيط الدورة الدموية بها ما يساعد فى تعزيز صحة وجمال الشعر.

وصفة طبيعية لتغذية الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لتغذية الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس.

المكونات:-

بيضة

5 ملاعق أرز مطحون

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نصف كوب حناء

ربع كوب لبن حليب

الطريقة:-

  • نخلط المكونات معا جيدا حتى نحصل على عجين ذات قوام كريمى سهل الفرد، ويمكن زيادة الحليب حتى تنعيم الخليط ولكن إذا أصبح سائل تزيد القليل من الحلبة.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر ن الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة ونغطى الشعر فى هذه الأثناء.
  • ثم نغسل الشعر بعدها جيدا بالماء والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.
وصفة طبيعية لتغذية الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لترطيب الشعر وتنعيمه

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فوائد ماء الأرز، يطيل الشعر ويزيد من كثافته

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فروة الراس العناية بفروة الرأس العناية بالشعر وصفة طبيعية لتغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل تغذية الشعر

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