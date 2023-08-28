الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تحرك إيراني عاجل لاحتواء تسرب نفطي في خط أنابيب مياهها الإقليمية

أنابيب النفط، فيتو
أنابيب النفط، فيتو

تسرب نفطي بالمياه الإيرانية في منطقة الخليج من خط أنابيب النفط الممتدة من ميناء غناوة إلى جزيرة خارك الواقعين في المنطقة البحرية الإيرانية في مياه الخليج.

وقال مدير عام حماية البيئة في محافظة "بوشهر" الإيرانية، عبد الرحمن مراد زادة، في تصريح لوكالة "تسنيم"، إنه تم اكتشاف بقع نفطية في الخليج على الطريق البحري من غناوة إلى خارك".

ولفت مراد زادة إلى أنّه تم إبلاغ المديرية العامة للمواني والملاحة البحرية الإيرانية بهذا التسرب، وكذلك إلى محطة النفط في جزيرة خارك من أجل احتواء التسرب".

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 إرسال عمال استخراج النفط إلى منطقة التسرب

وأضاف المسئول الإيراني أنه تم إرسال عمال استخراج النفط إلى منطقة التسرب من أجل العمل على احتوائه.

وكانت إيران قد تعاملت مع حادثة تسرب نفطي مشابهة في أغسطس 2020، وقالت إن فرقا إيرانية نظفت بقعة نفطية قريبة من حقل في المنطقة الشمالية من الخليج امتدت على مساحة 6 كيلومترات مربعة.

وحينها قال سياوش أرجمند زادة، مدير عام المواني والملاحة البحرية في إقليم بوشهر، إن سبب التسرب النفطي، لا يزال قيد التحقيق.

وتمت عملية التنظيف بالقرب من حقل أبوزار، منطقة الإنتاج النفطي الرئيسية لإيران في الخليج.

الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج

من جانب آخر أعلن داود منظور، نائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وتركيا، والعراق، في إطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران، يشمل أيضًا تبادلًا للسجناء بين الطرفين.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، عن منظور قوله خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد، إنه "تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في سول، وبغداد، وأنقرة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصول من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة". 

الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

وذكر رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وحققت نجاحًا في هذا المجال، رغم أن تحصيل عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد (جراء العقوبات الغربية)".

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن الرئيس الإيراني، أخيرًا، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.

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