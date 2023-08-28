الدبيبة يقرر وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية

ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وبمقتضى المادة الثالثة جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤقتا.

وكانت جبهة النضال الوطني الليبية تابعت الأخبار المعلنة، وغير المعلنة التي تتحدث عن اجتماعات، واتصالات سرية وعلنية مع وزيرة الخارجية للحكومة المنتهية الولاية في طرابلس نجلاء المنقوش.

جبهة النضال الوطني تدعو لرفض التطبيع مع إسرائيل

وأكدت الجبهة في بيان لها تلقت "فيتو" نسخة منه، أنها تدين هذه الاتصالات المشبوهة، وغير المبررة مع عصابات احتلت جزءا غاليا من الأمة -فلسطين- وأرض من سوريا، ولبنان، وتنكل كل صبح بأهلنا في فلسطين، وترفض قرارات مجلس الامن، والأمم المتحدة، وتصنع أسلحة الدمار والصواريخ، وتمارس التفرقة العنصرية، ويحمل علمها صورة النيل والفرات كجزء من وجودها، وتطبع على الشيكل العملة الصهيونية صورة حدودها من الفرات إلى النيل كحلم نهائي للدولة المسخ، ودفعت الأمة خيرة شبابها للتصدي لهذه البلطجة، والاستكبار الأمريكي المساند لها.

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واستطردت جبهة النضال الوطني الليبية، نؤكد رفضًا للاستسلام المهين، ولذا فإن هذه الخطوة هي إهانة لجماهير شعبنا فى ليبيا، واستخفاف به وما ينبغي أن يمر دون موقف.

وختمت بيانها قائلة: ندعو جماهير شعبنا الحر الأبي للخروج في كافة ربوع الوطن يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر بعد صلاة الجمعة للتعبير عن موقف يليق بشعبنا، ويوقف هذه المهزلة المخجلة ولن يمروا.

تفاصيل اللقاء السري بين إيلى كوهين ونجلاء المنفوش

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت، الأحد، تفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في العاصمة الايطالية "روما"، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

ونقل موقع "i24" العبري، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال في بيان: إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيچي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل، وفق قوله.

وتابع إيلى كوهين: تحدثت مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضًا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كُنس ومقابر يهودية في البلاد.