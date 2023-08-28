تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديسة إيريني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديسة إيريني.

قصة القديسة إيريني

فى مثل هذا اليوم من القرن الأول الميلادي تنيَّحت القديسة إيريني. كانت ابنة الملك ليكينيوس ملك مقدونية. لم يكن يعيش لوالديها نسل، وأخيرًا رُزِقَا بالقديسة إيرينى. وكانت جميلة فخاف عليها والدها، فبنى لها قصرًا منيعًا لتقيم فيه ومعها ثلاثة عشرة جارية، وكان عمرها في ذلك الوقت ست سنوات. ولما كان والداها يعبدان الأوثان، لذلك تركا لها التماثيل لتسجد وتتعبد لها، كما عينا لها شخصًا فاضلًا حكيمًا يدعى أبلليانوس ليقوم بتربيتها، وكان مسيحيًا.

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ولما بلغت القديسة إيريني سن الزواج عرض عليها والدها الزواج من أحد الولاة الأمراء، فطلبت منه مهلة لتفكر في الأمر.. ثم دخلت على الأصنام تطلب منها الإرشاد، فلم تجبها بشيء فرفعت عينيها إلى السماء، وقالت: "يا إله الجليليين الأتقياء، أخبرني ولا ترفضني واهدني إلى ما يرضيك".

أسرار الإيمان

عندئذ ظهر لها ملاك الرب، وقال لها: "سيأتيك غدًا أحد تلاميذ القديس بولس الرسول ويعلمك ما يلزم ويعمدك".. وفى الغد جاء إليها القديس تيموثاوس وعلمها أسرار الإيمان ثم عمدها فقامت وكسرت الأصنام.

ولما جاء والدها ليأخذ منها الرد في موضوع زواجها، اعترفت أمامه بالسيد المسيح.. فأمر أن تُربط في ذيل حصان جَمُوح وأطلقه، إلا أن الحصان ارتد إليه، وقبض بفمه على ذراع الملك وطرحه أرضًا.. فسقط ميتًا.

ونهضت إيريني تصلى إلى السيد المسيح لكي يتمجد أمام الكل، فعادت الحياة إلى والدها بعد موته. فآمن هو وزوجته وثلاثة آلاف نسمة، واعتمدوا جميعًا.

وقد وهب الله هذه القديسة نعمة عمل الآيات حتى كسبت كثيرًا من الأمراء والعظماء والشعب إلى الإيمان بالسيد المسيح. وظلت تعلم وتساند الذين آمنوا بالرب. ثم استأذنت القديس تيموثاوس ومضت إلى مدينة أفسس، وظلت بها حتى تنيَّحت بسلام.