الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يخطف تعادلا صعبا من بولونيا 1/1 في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وبولونيا،
يوفنتوس وبولونيا، فيتو

خطف فريق يوفنتوس التعادل من ضيفه بولونيا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بمعقل اليوفي في أليانز ستاديوم، بمنافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد.

تقدم الضيوف بولونيا عن طريق لويس فيرجسون في الدقيقة 24، فيما تعادل يوفنتوس في النتيجة عن طريق دوسان فلاهوفيتش بالدقيقة 80.

بهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الرابع، فيما حصل بولونيا على النقطة الأولى له هذا الموسم ويقبع بالمركز الـ 14.

Advertisements

تفاصيل مباراة يوفنتوس وبولونيا

بعد مرور 8 دقائق من البداية، أطلق مورو لاعب بولونيا، المحاولة الأولى في اللقاء بعدما سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس يوفنتوس بيرين.

الخطورة الحقيقية الأولى في المباراة جاءت بعد مرور 23 دقيقة لعب، بعد كرة شتتها المدافع بريمر لتصل إلى زيركزي الذي مررها إلى دان ندوي بالجانب الأيمن، ليتوغل ويطلق تسديدة أرضية زاحفة تصدى لها حارس اليوفي.

وبعد دقيقة واحدة فقط، نجح بولونيا في تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة ممتازة أخرى من زيركزي، ضرب بها عمق دفاع يوفنتوس لتصل إلى فيرجسون الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 31، طالب فلاهوفيتش باحتساب ركلة جزاء لصالح يوفنتوس بعدما سقط على الأرض بعد تدخل مع حارس بولونيا سكوروبسكي، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب بعدما لمس الحارس الكرة أولا.

حصل كامبياسو ظهير أيسر يوفنتوس على ركلة حرة من خارج المنطقة بالناحية اليسرى، سددها فلاهوفيتش بقوة باتجاه المرمى لينجح الحارس سكوروبسكي في التصدي لها.

يوفنتوس وبولونيا، فيتو

نجح يوفنتوس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، بعد كرة عرضية مررها ساندرو داخل المنطقة بالدقيقة 52، قابلها المدافع بريمر برأسية مهيئة إلى زميله فلاهوفيتش الذي سدد كرة مقصية تصدى لها الحارس وسكنت شباكه.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة الهدف لوجود شك في حالة تسلل، ليقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل على أدريان رابيو الذي تداخل في اللعبة.

وتألق سكوروبسكي وأنقذ مرماه من فرصة تعديل النتيجة لليوفي، بعد أن سدد تيموثي وياه تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة أبعدها الحارس ببراعة عن مرماه.

وأضاع اللاعب الشاب لليوفي فاجيولي فرصة هدف محقق، بعد عرضية من اليمين وصلت لفاجيولي الخالي تماما من الرقابة بالجهة اليسرى داخل المنطقة، لكنه سدد الكرة بغرابة شديدة وتمر بجوار المرمى.

شهدت الدقيقة 71 اعتراضات كبيرة من لاعبي وجهاز بولونيا الفني، مطالبين باحتساب ركلة جزاء على إيلينج جونيور، بعد كرة عرضية أبعدها الحارس لترتد أمام المرمى ويحاول ندوي وضعها بالشباك من داخل الستة ياردة، ليسقط بعد عرقلته من قبل جونيور، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

في الدقيقة 80، استطاع فلاهوفيتش تسجيل هدف التعادل، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها بوجبا بتمريرة ممتازة إلى إيلينج جونيور بالجانب الأيسر، ليمرر الأخير كرة عرضية يقابلها فلاهوفيتش برأسية من مسافة 12 ياردة لداخل الشباك.

هدد ندوي مرمى يوفنتوس في الدقيقة 90+1، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء ضربت بأحد مدافعي اليوفي ومرت بجوار القائم الأيمن لركنية.

يوفنتوس يسعى للتخلص من بونوتشي ويونيون برلين في الانتظار

يوفنتوس يحقق رقما غائبا منذ موسم 2001/ 2002 بالدوري الإيطالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإيطالي يوفنتوس بولونيا فلاهوفيتش لويس فيرجسون

مواد متعلقة

دي ماريا يفتح النار على يوفنتوس

يوفنتوس يسعى للتخلص من بونوتشي ويونيون برلين في الانتظار

يوفنتوس يحقق رقما غائبا منذ موسم 2001/ 2002 بالدوري الإيطالي

حارس يوفنتوس: لدي أموال كثيرة ولست في حاجة إلى عرض سعودي

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

سر غضب جماهير الزمالك بعد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية (صور)

وزير التموين يوضح حقيقة رفع سلعة الأرز من قائمة السلع التموينية الأساسية

سفير السودان في ليبيا: حميدتى مات (فيديو)

كلوب: محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%

كرة اليد، الزمالك يخسر لقب البطولة العربية أمام الكويت الكويتي (صور)

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 عند الأطفال (فيديو)

ضحت بحياتها لإنقاذ طفلها، غرق ربة منزل في مياه نيل الواسطى ببني سويف

Advertisements

منوعات

المزيد

بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس"

طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بالخير الوفير وتحقيق النجاح

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

المزيد
الجريدة الرسمية