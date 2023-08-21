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رياضة

يوفنتوس يحقق رقما غائبا منذ موسم 2001/ 2002 بالدوري الإيطالي

يوفنتوس،فيتو
يوفنتوس،فيتو

افتتح يوفنتوس مشواره في الكالتشيو هذا الموسم بانتصار كبير على أودينيزي 3-0، ليوجه رسالة تحذير قوية للفرق بالدوري الإيطالي.

 

وأحرز اليوفي الثلاثية في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا بالدقيقة 2، ودوشان فلاهوفيتش بالدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو بالدقيقة 45+3.

 

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: " نادي يوفنتوس تمكن من تسجيل 3 أهداف خلال الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2001-2002، عندما أنهى مواجهة فينيزيا بالفوز (4-0) ليحقق رقم غائيا منذ 21 عاما ".

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وبهذا الانتصار الكبير، يستهل فريق المدرب ماسيمليانو أليجري موسمه، ليأتي في المركز الثاني بشكل مؤقت، انتظارا لنهاية جميع مباريات الجولة، بحثا عن استعادة لقبه المفضل الغائب عن خزائنه في آخر 3 مواسم.

 

تصريحات  أليجري

وعلى صعيد متصل أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن فيديريكو كييزا نجم الفريق، بحاجة للعب كمهاجم أكثر من الجناح، مشددا على أنه يؤدي بشكل أفضل بهذا المركز.

 

وقال أليجري في تصريحاته لشبكة "DAZN" حول الدفع بكييزا كمهاجم ثان مع فلاهوفيتش: "في رأيي إنه مهاجم، ربما أكون مخطئا لكن في رأيي هو رأس حربة، كلاعب جناح يعزل نفسه كثيرا".


وواصل: "اعتقد أنه يتحسن مع فلاهوفيتش، وكييزا سينجح هذا العام، وسيسجل من 14 إلى 16 هدفا بمركزه هذا".

وعن عدم الدفع بكوستيتش، أوضح: "لأن لدي أيضا إيلينج جونيور، فهما يلعبان نفس الدور، ولو كنت أخرجت كييزا أولا لدفعت بكوستيتش".

وأشار مدرب يوفنتوس: "لكن مع بقاء فيديريكو، فضلت الدفع بإيلينج على أرض الملعب، فهو لاعب يذهب للعمق أكثر بينما يلتزم كوستيتش بتواجده على الخط".

وأتم: "هناك أشياء نحتاج إلى تحسينها، وبالنظر إلى الشوط الثاني، كان يجب إدارة الكرة بنصف ملعب الخصم".

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