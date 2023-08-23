يوفنتوس يسعى للتخلص من بونوتشي ويونيون برلين في الانتظار

يسعى يوفنتوس عن طريق تقديم بعض التنازلات، من أجل التخلص من مدافعه ليوناردو بونوتشي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيمليانو أليجري، اتخذ قرارا مفاجئا باستبعاد المدافع الإيطالي بونوتشي من المشاركة مع الفريق منذ بداية الفترة التحضيرية، ليصبح ليوناردو قريبا من الرحيل عن البيانكونيري.

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن بونوتشي قريب جدا من توديع يوفنتوس، حيث اجتمع المدافع مع مسؤولي النادي أمس الثلاثاء، وأصبح اللاعب منفتحا على الرحيل عن مدينة تورينو.

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وأضافت أن يونيون برلين الألماني الذي سيشارك بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يريد التعاقد مع بونوتشي، لافتة إلى أن المدافع يسير نحو الموافقة على العرض الألماني.

وأشارت إلى أنه يتبقى فقط تحديد مسألة الراتب، موضحة أن يونيون يمكنه عرض راتب صاف يبلغ حوالي 2 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو أقل مما يتقاضاه اللاعب حاليا في يوفنتوس، حيث يحصل على 3.5 مليون يورو.

يوفنتوس يحقق رقما غائبا في الدوري الإيطالي

افتتح يوفنتوس مشواره في الكالتشيو هذا الموسم بانتصار كبير على أودينيزي 3-0، ليوجه رسالة تحذير قوية للفرق بالدوري الإيطالي.

وأحرز اليوفي الثلاثية في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا بالدقيقة 2، ودوشان فلاهوفيتش بالدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو بالدقيقة 45+3.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: " نادي يوفنتوس تمكن من تسجيل 3 أهداف خلال الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2001-2002، عندما أنهى مواجهة فينيزيا بالفوز (4-0) ليحقق رقم غائيا منذ 21 عاما

وبهذا الانتصار الكبير، يستهل فريق المدرب ماسيمليانو أليجري موسمه، ليأتي في المركز الثاني بشكل مؤقت، انتظارا لنهاية جميع مباريات الجولة، بحثا عن استعادة لقبه المفضل الغائب عن خزائنه في آخر 3 مواسم.