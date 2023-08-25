دي ماريا يفتح النار على يوفنتوس

اتهم أنخيل دي ماريا ، لاعب يوفنتوس، مدربي فريقه، بعد رحيله عن الفريق الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دي ماريا فى تصريحات نشرتها فوتبول ايطاليا: "لقد كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة للنادي، لم أفهم أبدًا ما حدث خلال الموسم، حاولت أن أفهم وأقوم بواجبي عندما كانت فرصتي للعب، لكنني لم ألعب كثيرًا وفي النهاية أثر ذلك علي".

وأضاف: "لقد عقدت العديد من الاجتماعات مع مديري يوفنتوس ولم يكن هذا ما ناقشته مع المدرب، في بعض الأحيان تدرك أن الكلمات لا تساوي الكثير".

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رحيل دي ماريا عن يوفنتوس

وودع يوفنتوس دي ماريا في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي كما وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي في تويتر: "شكرًا لك دي ماريا ونتمنى لك الأفضل".

كان دي ماريا قد انضم إلى بيانكونيري في صيف 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وعلى مدار الموسم، شارك دي ماريا في 40 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف: 4 في بطولة الدوري الإيطالي، و4 في الدوري الأوروبي.

دي ماريا ، ورحب الآلاف من مشجعي بنفيكا البرتغالي بالأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي صرح لدى عودته إلى فريقه الأول في أوروبا بعد 13 عامًا، أن ما حدث يعتبر شيئًا فريدًا.

وتلقى دي ماريا التحية لعدة دقائق من قبل العديد من أنصار بنفيكا، في حفل تقديمه في لشبونة حتى إن بعضهم كان يرتدي الأعلام والقمصان الأرجنتينية.

وقال دي ماريا إنه تلقى عدة عروض لكن لديه "الشوق والرغبة والحماس" للعودة إلى بنفيكا، الذي مثله بين عامي 2007 و2010.

وأضاف: "مشاعري فريدة لا تضاهى، العودة إلى بيتي، لأني أشعر أنه بيتي، شيء فريد".

وأشار: "اخترت بنفيكا من قلبي ولا شيء غير ذلك، شكرًا جزيلًا لكم".

جدير بالذكر أن إن دي ماريا قد وصل إلى لشبونة عام 2007 قادمًا من روزاريو سنترال وغادرها في 2010 بعد 3 سنوات، فاز فيها بالبطولة البرتغالية وكأس الدوري مرتين.

ولعب بطل العالم مع الأرجنتين لصالح ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وأعلن نادي بنفيكا البرتغالي، تعاقده مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن يوفنتوس الإيطالي.

دي ماريا ينضم لبنفيكا

وكان اللاعب صاحب الـ 35 عامًا قد انضم لصفوف يوفنتوس في يوليو 2022 قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان قبل أن يرحل مع نهاية الموسم 2022/2023.

وشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي بقميص يوفنتوس خلال موسم 2022/2023 في 40 مباراة فسجل 8 أهداف وصنع 7 خلال 2248 دقيقة.

ولعب دي ماريا في صفوف بنفيكا، خلال الفترة من 2007 حتى 2010، قبل أن ينضم لنادي ريال مدريد.