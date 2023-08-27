إصابة شخصين في حادث إطلاق نار وعملية طعن في فرنسا

أصيب شخص في حادث إطلاق النار في مدينة نيم بجنوب فرنسا وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا في هذا الحادث.

كما تعرض شاب يبلغ من العمر 15 عاما للطعن في الحلق في المنطقة المجاورة لوسط المدينة، لكن إصابته ليست بالغة وتم إسعافه، حيث كان هناك شخصين على متن دراجة بخارية وقام أحدهما بطعنه قبل أن ينطلقا مسرعين. وتم فتح تحقيق في هذا الصدد.

عصابات تهريب المخدرات في فرنسا

وتوضح الحادثتان المنفصلتان مناخا من العنف في المدينة الفرنسية على خلفية عمليات متعلقة بتصفية حسابات بين عصابات تهريب المخدرات، فقد توفي شخصان الأسبوع الماضي، الاثنين والخميس، في نفس الحي "بيسيفين"، ومن بين الضحايا "فايد"، وهو طفل يبلغ من العمر 10 سنوات "ضحية إطلاق نار على خلفية عملية تصفية حسابات بين مهربي المخدرات.

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فرنسا تعيد افتتاح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

وفي الـ 12 من أغسطس الجاري، أعلنت السلطات الفرنسية إعادة فتح برج إيفل أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.

وكانت السلطات الأمنية في فرنسا أخلت برج إيفل، بسبب إنذار أمني.

وقالت قناة «بي إف إم» الفرنسية، إن فرق إزالة الألغام تواجدت في موقع برج إيفل، لإجراء عمليات تفتيش وتمشيط البرج، والتأكد من عدم وجود قنبلة، مشيرةً إلى أنه تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار حتى إشعار آخر.

وفق مصدر في شرطة العاصمة الفرنسية، فقد تم إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل، إضافة إلى ساحة البرج، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

استدعاء فرق إزالة الألغام وانتشار مكثف للشرطة في محيط برج إيفل

وأفادت السلطات الفرنسية بأن الشرطة وفرق إزالة الألغام انتشرت بكثافة في الموقع، وأكدت السلطات أن هذا الإجراء عادةً ما يتم اتخاذه في مثل هذه الحالات، على الرغم من كون الحادثة نادرة الحدوث.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن عملية الإخلاء، التي بدأت، شملت ثلاثة طوابق من برج إيفل، بما في ذلك مطعم البرج، والفناء الأمامي.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن الشركة المشغلة لـ برج إيفل أن العملية الأمنية تعد إجراءً احترازيًا معتادًا، على الرغم من أن إخلاء برج إيفل وتمشيطه من قِبل خبراء إبطال المتفجرات نادر الحدوث.

إنذار بوجود قنبلة في برج إيفل

وفي سبتمبر 2020، أخلت الشرطة البرج بالكامل عقب إنذار بوجود قنبلة، وفي ذلك الوقت كانت هناك مخاوف من وقوع هجمات بعد إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسومًا مسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وانطلقت أعمال البناء في برج إيفل مطلع عام 1887 وانتهت في مارس 1889.