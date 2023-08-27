الزمالك يتقدم على الكويت الكويتي بالشوط الأول في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

كرة اليد، تقدم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، على الكويت الكويتي بنتيجة (18-16)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا في نهائي البطولة العربية للأندية.

البنك الأهلي يحصد برونزية البطولة العربية

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي البنك الأهلي بقيادة عمرو الجيوشي المدير الفني، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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وحصد فريق البنك الأهلي برونزية البطولة العربية بعد الفوز على مضر السعودي بنتيجة (29-28)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.

وكان البنك الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام الكويت الكويتي، فيما تلقى مضر السعودي هزيمة ثقيلة في الدور نفسه أمام الزمالك المصري.

تصريحات المدير الفني للزمالك

أكد أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن مواجهة الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية لن تكون سهلة، وأن الفريقين لديهم الرغبة في حصد اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وأضاف هتلر، أن الزمالك قادر على حصد لقب البطولة رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها اللاعبين، وأن الهدف هو الفوز باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك مع الكويت الكويتي غدا الأحد في نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يفوز على مضر السعودي

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداء مميزا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 7، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني ويتأهل لنهائي البطولة.

يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.