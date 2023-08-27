الأهلي يحرج اتحاد كرة اليد ويضع الزمالك في ورطة

كرة اليد، سدد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح اتحاد كرة اليد، قيمة مديونيات سابقة بالإضافة لرسوم المشاركة في الموسم الجديد من البطولات المحلية 2023/2024.

ووضع مسئولو النادي الأهلي اتحاد اليد في موقف حرج بسبب عدم التزام نادي الزمالك حتى الآن بسداد المديونيات التي بلغت 7 ملايين و700 ألف جنيه.

ورطة في الزمالك بسبب المديونيات

وعلمت "فيتو"، أن اتحاد كرة اليد أبلغ الزمالك بضرورة سداد المستحقات قبل يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل استخراج باقي كارنيهات اللاعبين للمشاركة في الموسم الجديد.

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وحصل الزمالك على كارنيهات لـ10 لاعبين فقط من الفريق، وحال لم يسدد باقي المستحقات سيدخل الموسم الجديد بهؤلاء اللاعبين فقط وهو أمر يصعب معه المنافسة على حصد الألقاب.

موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.

تصريحات المدير الفني للزمالك

أكد أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن مواجهة الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية لن تكون سهلة، وأن الفريقين لديهم الرغبة في حصد اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وأضاف هتلر، أن الزمالك قادر على حصد لقب البطولة رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها اللاعبين، وأن الهدف هو الفوز باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك مع الكويت الكويتي غدا الأحد في نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يفوز على مضر السعودي

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداء مميزا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 7، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني ويتأهل لنهائي البطولة.

يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.